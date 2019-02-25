酒駕致死傷矯治酒癮處分 去年檢方申請比率僅5%

2019-02-25 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



立委黃國昌。記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

立委黃國昌今天在立法院爆料，我國酒駕累犯人數及犯案件數居高不下，外界都說要從根本矯治酒癮問題，刑法也設有酒駕人禁戒處分，但去年152人被起訴酒駕致死或致重傷，檢察官卻只有申請9件禁戒處分，約5%。法務部承諾一個月內提出改善方案。

黃國昌表示，酒駕累犯居高不下，地檢署執行酒駕案件裁判確定有罪者的前科情形，2009年有25.25％，到了2018年已達到46.23%。我國設有酒駕人禁戒處分，因為一再累犯不是辦法，但檢察官起訴書建請酒駕人禁戒處分，人數卻低到不像話。2015至2018年分別有189人、165人、168人、152人被起訴酒駕致死或致重傷，建請宣告禁戒處分人數卻分別只有6、11、17、9人，外界都說防制酒駕要治本，但現在刑法有相關機制，檢察官卻不使用。

法務部政務次長蔡碧仲坦言，檢察官申請數量確實偏低，未來一定會改善，申請禁戒處分要夠積極，承諾一個月內提出改善方案。申請禁戒處分，法院判准後，現在作法各地地檢署有不同處置，有時候會考量經費問題，如禁戒處分誰來付錢。

黃國昌表示，「道路交通管理處罰條例」相關酒駕修法草案，早於2017年4月修正草案就出委員會，至今仍未三讀。交通部長林佳龍回應，修法程序還在進行，黃國昌反批，2017年11月30日黨團協商早就有結論，包括同乘者共責條款、懲罰性賠償金、拒絕酒測修正為加重罰鍰，但交通部及警政署雙雙反對，認為會有執行問題。

林佳龍澄清，交通部沒有不支持修法，黃國昌反批，交通部書面意見明白表示不予增訂，反觀日本針對酒駕零容忍，共乘者都有刑責，而當初朝野協商只提議先以行政罰處罰，交通部卻不同意。

林佳龍強調，作為交通部長的立場支持修法。黃國昌說，明天再次黨團協商，交通部應帶著現任部長的立場來協商。黃國昌怒批，「莫名其妙，重要法案擋了一年多，卻是因為行政部門反對，協商時應提出具體理由，如果是立委有不同立場就在院會表決，但若是因為行政部門杯葛導致法案躺了一年多，無法接受」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康