鄭文燦、林右昌 下月訪美海外「會師」 林右昌：是巧合

2019-02-25 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



搶在「北柯南韓」訪美前，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌三月將先後訪美，兩人訪美行程中還可能「會師」，在海外相遇；兩位與蔡英文總統關係密切的民進黨中生代縣市長同時訪美，引發關注。

基隆市長林右昌上午表示，3月8日將率市府局處首長訪美共11天，從美東到美西，前往紐約、華盛頓、鹽湖城、西雅圖等四個城市。

此行是市府排定好的城市參訪計畫，主要目的有，姐妹市城市交流，拜訪基隆市最大的姐妹市鹽湖城市；紐約參訪水岸環境改造，基隆港再生很值得參考，也會和紐約台僑座談，還會有一場公開演講。還會去華府參訪，拜會美國企業研究院，最後到西雅圖那裡是很多跨國企業總部所在。

林右昌說，他和文燦市長是各別安排行程，市長出訪都會利用議會開議的空檔出去，可以選擇的時間沒有很多，他和文燦市長的海外「會師」，是個巧合。