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影／去年7月從立委轉換跑道 Kolas：當發言人比較操

2019-02-25 14:08聯合報 記者賴于榛╱即時報導

行政院發言人Kolas Yotaka去年7月走馬上任，歷經院長換人、內閣改組，她坦言當發言人比較操，因為看新聞的速度、質跟量全都增加，精神上比較緊繃，私下則笑說當初換工作時瘦了超過5公斤；Kolas希望外界都以羅馬拼音稱呼她的名字，原來是因為進入政治工作後常常被「姓名霸凌」，遭以「狗拉屎、谷辣死」等敵意稱呼，才希望各界拋開漢字邏輯來稱呼她。

去年才換工作的Kolas受訪時講出真心話，她說，不管是在立委的時候，或是現在作為行政院發言人，相似之處就是堅持一種你所信仰的理念，並且勇敢的為其說話，但不同的地方就是「當發言人比較操。」

Kolas私下笑說，當初換工作時瘦了超過5公斤，一方面發言人起床的時間很早，看新聞的速度、質跟量，都比當立委的時候所看的質跟量多很多，要花更多的時間先去蒐羅各式各樣的資訊，而且不是只有報紙，還有電子報、雜誌，甚至還有網路上面的資訊跟輿論，都得蒐集，且要預判當天的新聞可能會是什麼發展，同時也必須跟其他部會一起面對蓬勃發展的社群網站與資訊。

對於姓名的寫法，Kolas一直很堅持，她說，原住民族的名字要用羅馬字或是原來的那個文字去讀，才比較精確，如果一定要去挑接近的漢字音譯，聽起來就會怪怪的，且她從政後遭到「姓名霸凌」，許多人批評時，用字的選擇是非常敵意的，甚至完全不堪入目，例如「狗拉屎、谷辣死」。

Kolas表示，其實她名字中的Yotaka是父親的名字，有傳承的意味，外界批評她時，其實同時也在羞辱她的家人，這讓她家族非常疑惑為何要這樣攻擊名字，「他們（家人）丈二金剛摸不著頭緒。」

台灣政壇並非每位原住民從政者都要求使用羅馬拼音，Kolas則說，每個原住民對名字的認同並不一致，她都尊重，只是希望社會大眾可以習慣，也願意使用原住民族常使用的羅馬拼音，且為了各界方便閱讀，她願意挑選漢字，協助大家的閱讀，「這個中間路線，其實大家都還是可以接受。」

上任後因為身分關係，Kolas積極牽線讓台紐雙方的原住民互訪，堪稱是她在行政院的第二任務。她表示，其實台灣原住民與太平洋地區包括帛琉、關島、夏威夷、友邦吐瓦魯、索羅門群島都有相同的連結，最近一次例子是紐西蘭，她始終認為這樣的交流，看的不僅是歌曲或舞蹈的交流，而是一顆一顆種在下一代對自我文化肯認的種子。

Kolas說，其實台灣原住民跟太平洋地區許多島國的人民一樣，都是屬於南島語系民族，建立這部分的認同跟自信，很有助於台灣在未來在國際間建立台灣的品牌，也是台灣人認同很重要的一個基礎，她會持續推動。且台紐孩子互訪讓彼此感受到如此相似，諸如長相、歌曲、飲食，甚至建築也非常雷同，「小朋友他會發現原來自己的文化 而且原來自己不孤單。」

去年７月從立委轉任行政院發言人的Kolas Yotaka說，當立委和發言人最大的...
去年７月從立委轉任行政院發言人的Kolas Yotaka說，當立委和發言人最大的不同是「當發言人比較操」。記者賴于榛／攝影
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