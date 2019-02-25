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藍立委提名確定73比 總統方案有望周三比照通過

2019-02-25 13:46聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨2020總統初選遊戲規則最快本周三中常會出爐。國民黨智庫目前正在擬訂總統初選方案，據了解，不會有提報特定方案，而是針對「7成民調、3成黨員投票」、「民調、黨員投票各半」並陳優缺點供中常會討論；而國民黨上午召開工作會議，會中有人提出「速戰速決」，若是真的在本周三提出，按照「73」方案的機率將大幅提升。

國民黨主席吳敦義上周提出將民調和黨員投票比重，從原先的73比調整到55比，為總統大選初選方案增添變數。但挺朱人士以及黨內大部分都傾向73比，中常會最後決定會授權總統登記參選人進行協調，若有二分之一以上登記參選人同意，得採全民調作為初選及提名的依據。

關於初選方案的研究，國民黨中央回應，國民黨智庫目前已由智庫執行長高永光組成專案小組並納入專家學者意見做討論，「絕不因人設事」，一切以2020年最能夠勝選為準則。最快將於本週3提出向中常會報告，不管任何方案一定需經由中常委審慎討論並決議後始得進行。

而國民黨中常委李昭平日前在中常會提案要求針對明年立委選舉訂定「二分之一條款」，限制黨籍公職若任期未滿二分之一，不得登記爭取提名，此方案被認為是走回頭路，遭到否決。

黨內人士認為，若總統初選辦法從73變成55，也是走回頭路，贊成的人應該不多。畢竟當初從55改為73，就是因為黨員年齡層邊高，無法實際反映選民結構才做修正。

另外，針對2020年立委選舉，國民黨目標是要取得國會過半席次，繼成立中央提名協調小組，黨中央工作小組今天正式通過2020立委提名作業要點，參選人最關切的初選提名機制，將依黨員參加公職人員提名辦法及過去慣例，區域立委初選原則採三成黨員投票及七成民意調查進行，但若有二分之一以上登記參選人同意，得採全民調作為初選及提名的依據。

國民黨中常會民調
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