下鄉訪農博感情 張善政：老農津貼明顯政策買票

相關新聞
蘇貞昌「拿掃把衛國」被酸 國中家長打臉賴士葆：該上國文課了2019-02-25 10:54
兒虐案立委砲聲隆隆 劉建國：沒處理好會變高風險政府2019-02-25 12:18
228連假將至 林佳龍對大數據的疏運措施有信心2019-02-25 12:13
將接掌中選會 李進勇：感到榮幸也期待立院玉成2019-02-25 12:09
張瑞竹臉書暗諷蔡總統挑釁對岸 遭網友洗版刪文2019-02-25 12:06
98%酒駕輕判6個月 法務部：法官要接地氣2019-02-25 12:05
汽機車責任險增收保費 立委提案成立酒駕被害人基金2019-02-25 11:47
話題人物／準中選會主委 李進勇：故鄉泥土最柔軟2019-02-25 11:32
影／同車體驗自駕車 蔡英文心情好 賴清德略顯嚴肅2019-02-25 11:22
綠提名李進勇掌中選會 藍委諷：敗選內閣再添一員2019-02-25 11:20
法律寫好玩的？ 酒駕致死63.7%判低於法定刑2019-02-25 11:14
民進黨：找回支持 下半年可能討論新決議文2019-02-25 11:02
兒虐受害者有一半不到3歲 衛福部強化社會安全網2019-02-25 10:50
【重磅快評】李進勇接中選會 民進黨還能更沉淪嗎？2019-02-25 10:46
大法官累犯釋憲案 法務部：跟酒駕累犯加重其刑不衝突2019-02-25 10:44
卡住彰化市鐵路高架化？林佳龍澄清：地方應提完整計畫2019-02-25 10:43
立委提沒入酒駕車輛 林佳龍：支持但要有配套2019-02-25 10:31
立委指機師罷工結果四輸 「情人節禮物」說令人錯愕2019-02-25 10:27
小英會見「最強里長」 牛埔觀光計畫開跑2019-02-25 10:22
超狂！預告直播玩「還願」 陳其邁嗆全程玩到破關2019-02-25 10:06
立委提議 交長承諾研議汽、機車的酒駕分開裁罰2019-02-25 09:58
近5年酒駕累犯占4成 研議提高刑度、酒精鎖、戒酒處分2019-02-25 09:40
內閣小人事／莊慶達接海委會副手 黃金城常次變政次2019-02-25 09:11
法官背景、熟選務 李進勇獲提名中選會主委2019-02-25 09:03
陳師孟坦言辦藍不辦綠 而且意猶未盡2019-02-25 07:50
立院「新」戰場 聚焦兩岸2019-02-25 00:08
2020立委／誰有助大選？ 藍中壢提名關鍵2019-02-24 23:55
2020立委／竹北一分為二 外界看好重新洗牌2019-02-24 23:50
2020立委／竹縣藍綠擬1選區推1人 多黨不缺席2019-02-24 23:45
2020立委／竹市綠營1人表態 藍營多人被點名2019-02-24 23:43
備戰2020立委 桃園藍營明天協調2019-02-24 23:23
林右昌3月訪美 擬會行政部門資深官員2019-02-24 22:40
CNN記者貼身觀察蔡總統 懂得自嘲有冷幽默2019-02-24 21:33
【即時短評】當網紅得等菜煮好…蘇貞昌的收放之間2019-02-24 20:48
CNN問去卡拉OK唱什麼歌？蔡英文：去當分母2019-02-24 19:59
二二八72週年 真相、尊嚴齊向前2019-02-24 18:56
勿忘雄中自衛隊 陳其邁：不畏強權捍衛家園2019-02-24 14:29
循韓國瑜模式 退將于北辰宣布選桃園立委2019-02-24 13:29
立委kuso影片衝粉絲 拚特色、徵小編2019-02-24 13:27
熱門文章
韓國瑜犯了哪條？韓冰看不下去 李佳芬想把他關起來2019-02-25 08:00
韓國瑜與馬國簽訂意向書 採購高雄農漁乾貨1億元2019-02-24 17:09
台南立委補選神仙大戰？ 謝龍介爆新潮流又要砍自己人2019-02-24 19:27
韓國瑜出訪被打壓？ 台商坦言感受到壓力2019-02-25 00:58
柯文哲出訪以色列 批台灣當兵都在浪費時間2019-02-24 20:03
陳師孟坦言辦藍不辦綠 而且意猶未盡2019-02-25 07:50
第一艘國造潛艦「匿蹤」狂輸阿共…原因很無奈2019-02-25 09:00
韓國瑜27日赴新加坡 邀崔麗心行銷高雄觀光2019-02-24 15:15
影／韓國瑜星馬行受歡迎 吳敦義：他膽子很大夠睿智2019-02-24 16:42
影／韓國瑜出訪駐馬代表接機 洪慧珠：按一般程序接待2019-02-24 14:46
中科院是當紅炸子雞：今年科研預算大增50%2019-02-24 18:39
謝龍介粉絲創意無限 最新金句「再綠也是要喝水」2019-02-24 17:39
民進黨中央呼籲謝龍介：管好自己的嘴2019-02-24 23:08
韓國瑜抵達馬來西亞 僑胞舉國旗熱情接機2019-02-24 15:00
【重磅快評】李進勇接中選會 民進黨還能更沉淪嗎？2019-02-25 10:46
台南立委大翻盤？最新民調謝龍介勝 郭國文：陷苦戰2019-02-25 11:27
傳韓國瑜出訪星馬遭蔡政府打壓 外交部：絕非事實2019-02-24 22:31
疑受到壓力 韓國瑜上午行程又被取消2019-02-25 10:33
蘇貞昌「拿掃把衛國」被酸 國中家長打臉賴士葆：該上國文課了2019-02-25 10:54
若依GDP調整支出增30億 老農津貼爭議再起2019-02-25 00:20
超狂！預告直播玩「還願」 陳其邁嗆全程玩到破關2019-02-25 10:06
林濁水：韓國瑜出訪遭打壓？ 神奇羅生門2019-02-25 09:04
國防部：284輛雲豹30鏈砲型甲車今年啟動量產2019-02-24 18:41
韓國瑜訪馬來西亞第2日 傳與馬國發展企業部長見面2019-02-25 02:10
參謀總長李喜明將提前卸任？國防部：臆測及不實報導2019-02-24 12:52
「南南合作」 韓國瑜抵大馬 拿億元訂單2019-02-25 00:25
鄭世維造勢台下喊韓國瑜選總統 余天評：失焦了2019-02-24 12:33
影／彰化立委補選 盧秀燕：要為柯呈枋辦「三子」合體造勢2019-02-24 16:34
陸官95周年校慶 沈一鳴：ROTC學生編成閲兵連受校2019-02-24 17:06
綠狂「打韓」 孫大千：民進黨背後有4個盤算2019-02-25 08:17
CNN問去卡拉OK唱什麼歌？蔡英文：去當分母2019-02-24 19:59
台南補選／鐵票區五五波 綠營拉警報2019-02-25 00:13
星馬行拉訂單 韓國瑜見誰保密到家2019-02-24 13:17
傳韓國瑜出訪遭打壓 總統府：韓市長想太多2019-02-24 22:51
桃園3百萬瓩太陽光電做不來？ 台大醫批中央廢核不合理2019-02-24 16:46
屏東立委選舉熱 議長周典論帶著「二姐」走基層2019-02-24 14:23
陳其邁力推「還願」遊戲 支持學弟妹終結放榜新聞2019-02-24 12:42
民進黨喊提高老農津貼 藍委：其他津貼也要檢討2019-02-24 21:16
新聞眼／訪美大戲 韓柯較勁的主戰場…2019-02-25 00:32
法官背景、熟選務 李進勇獲提名中選會主委2019-02-25 09:03
留言