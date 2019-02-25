下鄉訪農博感情 張善政：老農津貼明顯政策買票

2019-02-25 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



前行政院長張善政今天獨自開車下鄉雲林，拜訪農民林佳新，針對農業政策交換意見，張善政說，希望藉此推出接地氣的農業政見，他批評農委會要每周推出有感政策是散彈打鳥，中央喊增加老農津貼是政策買票。

張善政說，中央要提供老農津貼，政策買票的用意太明顯，納稅人的錢這樣用，讓他覺得很心痛。