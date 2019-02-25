兒虐案立委砲聲隆隆 劉建國：沒處理好會變高風險政府

2019-02-25 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



兒虐事件頻傳，為避免兒虐事件，衛福部去年起施行強化社會安全網計畫，並逐年增加社工志工人員，推行6歲下兒童主動關懷方案、發展預警風險系統等。不過立委並不滿意，認為衛福部目前作為不及格，衛福、警政、社政等單位應動得更快、串連更密集，讓高風險家庭數減少；立委劉建國更表示，高風險家庭沒處理好，這個政府就會變成高風險政府。

今天上午，立法院社福及衛環委員會要求衛福部、教育部、法務部等進行「兒童保護業務現況與法規檢視」專案報告。衛福部部長長陳時中說，現行兒少法第112條針對「成年人對未成年人的故意犯罪行為，應加重其刑至二分之一」，近期法務部已著手研議全國重大兒虐案件啟動早期偵查機制。另，在社工員缺乏部分，預計今年底前將再增聘900多人，明年底前總人數將達3021人，來協助早期發現高風險與脆弱家庭。

不過立委王育敏質疑，社工人力要做的事實在太多，即使逐年增加到3000名還是不夠，應把重點放對。她說，誠如部長所說，近五年兒虐致死案件，6歲以下受害兒少占7成，顯示6歲以下兒少為受虐致死高風險族群，是重中之重，應將多放人力資源與預算，優先把這個洞補起來。

立委李彥秀以衛福部106至107年前三季資料顯示，共39位兒童受虐死亡，平均每個月至少有一名兒童因家內受虐死亡。問陳時中，目前相關兒虐保護成效，分數是否及格？陳時中回覆，跟以前對比，現在衛福部與教育部、法務部等串連聯繫都已動起來，相關平台建立中，成果雖不滿意，但已開始運作跟籌備，所以及格。

李彥秀提到，很多兒虐事件發生後，國人都在討論是否加重刑責，她並舉成大研究指出，約20-29%的兒童死亡是可以預防的；換算來說，台灣一年至少300位的死亡孩子可有機會搶救回來。

她批評兒少權益小組態度消極，跨部會都互相虛應故事，如半年才開一次會，還請代理人來開會，態度消極，應該可以做得更好。

她認為兒虐應跨縣市合作，跨部會連繫，改變各自為政的機關本位主義；應中央與地方並進，資源資訊共享，建置全國單一性窗口平台。全面向的串連動起來，才具實際助益。