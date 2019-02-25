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將接掌中選會 李進勇：感到榮幸也期待立院玉成

2019-02-25 12:09聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

行政院長蘇貞昌有意邀前雲林縣長李進勇擔任中央選委會主任委員，李進勇今天強調，他雖不再參加公職選舉，但為政府做事他責無旁貸，也期待立法院玉成，一旦立院通過同意，他願全心全力就未來選務，包括公投過去亂象，將會與地方充分溝通徵詢意見，訂定出可長可久的選務。

今天傳出李進勇將接任中選會主委，李今天在他所成立的雲林正直辦公室向媒體說明心境，他說，雖已宣布不再參選公職，但之所以成立辦公室就是服務的心不變，所以能為政府做事他責無旁貸。

李進勇說，中選會為獨立單位行政院長提名後仍需立院同意，他也深感榮幸，也期待立院玉成，一旦接任，就去年九合一選舉，一些選務包括公投亂象有待檢討，他將會提起責任，與各地選委會充分溝通並進行改進，製訂出最完善，也符合民主的公開公平原則的選務辦法。

被詢及去年公投亂象，李進勇說，中選會任務看似單純，卻是責任重大，針對去年選舉一些問題，中選會已進行檢討，尤其公投修正案審查即將上路及2020大選，他會更深入徵詢方意見，包括投動線如何分流等都會檢討改進，尋求社會共識，讓選舉更順利，這是最迫切的問題。

他強調，一旦接任中選會，基於主委獨立不分黨派原則，未來正直辦公室仍由前副縣長丁彥哲領軍繼續為鄉親服務。

李進勇說明將可能接任中選會主委的心情。記者蔡維斌／攝影
李進勇說明將可能接任中選會主委的心情。記者蔡維斌／攝影
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李進勇說明將可能接任中選會主委的心情。記者蔡維斌／攝影
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李進勇中選會九合一選舉
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