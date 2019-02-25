98%酒駕輕判6個月 法務部：法官要接地氣

2019-02-25 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



法務部日前表示將研擬酒駕致死以殺人罪論處，但外界質疑加重最高刑度無用，因為目前酒駕多屬輕判。立委陳歐珀說，目前一般酒駕案件，地方法院量刑有98％都輕判6個月以下，法務部應將酒駕最低刑度往上拉，非提高最高徒刑，否則永遠輕判沒有意義。

法務部說，很多老百姓對司法不滿意，對於一般酒駕98%都判6個月以下，當然無法有遏阻作用，一直強調法官要接地氣，判處刑度要真正達到警惕效果。

交通部長林佳龍表示，98％判處6個月以下，可能跟緩刑或法院擔心監獄人滿為患有關，但政府也要從其他角度遏阻酒駕，包括車輛沒入等相關配套，會跟法務部一起努力。

立委童惠珍說，矯正機關超收比率高達7.4％，一直把人關到監牢也不是萬無一失的好辦法，法務部應該統計多少收容人數是因為酒駕入獄受刑者，以及釋放出來的再犯率多高。

法務部政務次長蔡碧仲表示，監所裡面服刑者，很多都是酒駕肇事，監所處遇要有所檢討，很多一犯再犯者的法官量刑也偏低，諸多狀況不能靠關進去就算了，交通部也採取多樣措施，他個人也會主持酒精鎖研議方案。

童惠珍建議，加拿大酒駕初犯最低罰一千美元，一年不能開車，再犯最低刑期是罰30天、兩年不能開車。德國也分初犯跟累犯處罰，美國酒駕都有紀錄，未來難找駕車工作或擔任公務人員，台灣可以酌予參考，讓酒駕紀錄永遠跟著肇事者，提醒民眾保持優良行為。美國也有經由酒測發動的汽車系統，駕車者呼吸要通過酒測值才可發動汽車上路，台灣可以研擬強制加裝。