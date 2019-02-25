白嘉莉來代言 盧秀燕：台灣外交艱難 得靠僑領穿針引線

2019-02-25 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長盧秀燕邀請資深藝人白嘉莉代言台中，除了參觀社福機構、台中花博外，盧秀燕也邀請喜愛作畫的白嘉莉，在台中舉辦畫展，並且舉辦新書發表會。盧秀燕說，白嘉莉家族在世界各國都有人脈，台灣外交艱難「很多事可做不可說」，白嘉莉代言台中後，未來會帶來很多協助。

盧秀燕說，白嘉莉就是最好品牌，代言台中能增加城市亮度，而且白嘉莉家族在世界各國都有人脈，台灣外交處境辛苦，很多與國外的政治、工商連結，得透過當地僑領穿針引線，像韓國瑜市長去馬來西亞，很多事情可做不可說，說了就破局了，請白嘉莉擔任台中代言人，未來會帶來很多協助。

盧秀燕上任後，旋風式一日來回香港訪問。盧秀燕說，上任後有很多國外邀約，例如美國僑領邀請，或者中國大陸、東南亞等地，但她上任才兩個月，市政工作優先，要仔細規劃行程，讓每次出訪都達到效果，當然白嘉莉旅居的印尼也有可能。

盧秀燕說，市長出訪相當辛苦，但是一定要走出去，才能為城市拼經濟，她也希望中央多協助、支持，台灣不能畫地自限、不能自我封鎖，要讓貨出去、錢進來，這是全民期望，也會是中央和地方的共識。

高雄市長韓國瑜上任後，開啟城市代言人行銷風潮，屢屢掀起話題。盧秀燕邀請「最美麗主持人」白嘉莉代言台中，盧秀燕說，台中沒有要跟其他城市比較，主要依據台中的需求來代言，代言人的知名度要與城市相得益彰，才有代言的作用。