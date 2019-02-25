汽機車責任險增收保費 立委提案成立酒駕被害人基金

2019-02-25 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



酒駕肇事案件居高不下，立委臨時提案通過，交通部三個月內研議沒入酒駕者車輛，針對偏遠地區民眾大眾因交通工具不足，導致飲酒後難以找到替代工具，交通部應於三個月內提出改善方案；另於一個月內研議修正道路交通管理處罰條例，納入連坐罰、累犯懸掛特殊車牌及加裝酒精鎖等。

交通部長林佳龍擔任台中市長時，也曾主張沒入酒駕累犯者車輛。林佳龍今天在立法院表示，支持沒入車輛，但執法上要有配套，例如有些是租來的車、酒駕沒肇事等，根據情節各種差異，執法要納入考量。

立委臨時提案指出，酒駕違規案件數每年十萬件，顯示降低酒駕案件數面臨瓶頸，宣導效果有限，國外統計也發現沒入車輛是酒駕者最害怕的處罰，要求交通部三個月內研議沒入酒駕者車輛。另外，部分偏遠地區民眾飲酒導致酒駕，但是是因為該地公共交通運具不足，交通部應檢討偏遠地區公共交通運具問題，三個月內提出改善方案。

提案也指出，近年接二連三重大酒駕導致悲劇不斷上演，酒駕成為馬路不定時炸彈，仍有許多人抱持僥倖心態。酒駕罰則分為行政罰與刑法，法務部已經研擬酒駕致人於死以殺人論處，但交通部卻未有相關動作修法準備，請交通部一個月內研議修正，道路交通管理處罰條例或相關行政管制措施，例如提高行政罰、同車乘客連坐罰、累犯懸掛特殊車牌、加裝酒精鎖等。