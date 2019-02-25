話題人物／準中選會主委 李進勇：故鄉泥土最柔軟

2019-02-25 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



四年多前在前雲林縣長蘇治芬力推下，李進勇回到故鄉接棒參選縣長，以二十多萬超高票壓倒對手，延續綠色執政四年，卻因與蘇治芬理念不合分裂，也為李爭取連任種下敗遠的選因，加上大環境不利於民進黨，使得連任之戰吞下敗仗，選後雖宣布退出政，但帶著團隊成立正直辦公室，進而接任中選會主委，頗有老驥伏櫪之勢。

「故鄉泥土最柔軟，摔得不疼」長期旅外工作的李進勇在敗選後說出心中故鄉情，無法連任，帶著惆悵之心離開雲林，原以為他就此出政壇，但認為對故鄉的責任未了，帶著舊縣府團隊包括前副縣長丁彥哲在內等人，上月間在虎尾鎮成立正直辦公室，繼續推動服務。

李進勇此舉，被外界解讀可能投入2020年立委選舉，政壇也注意其動向，但他受訪時直言「售後服務更重要！」。

李進勇說，雖已卸下縣長職務，但感念鄉親長久來支持和信任，「售後服務」要繼續做下去，正直辦公室成員以過去縣府團隊為主，累積豐富執政經驗，搭配社會各領域的人才，未來將對公共議題提出看法，提供參考，同時也希望為2020年總統大選組織基層力量，延續本土政權，守護台灣價值。