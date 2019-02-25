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綠營立委集中火力 找國防部背書轟柯文哲

2019-02-25 11:25聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國防部長嚴德發（左）。記者程嘉文／攝影
國防部長嚴德發（左）。記者程嘉文／攝影
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台北市長柯文哲日前質疑國軍「在兩岸衝突時是否能撐兩天」，訪問以色列時又批評「在台灣服兵役是浪費時間」，引發爭議。今天在立院外交國防委員會，民進黨立委群起而攻，紛紛詢問國防部是否同意。國防部長嚴德發則表示，說國軍只能撐兩天並不公平，甚至可以說是一種污衊。

民進黨立委羅致政問，20世紀以來，沒有任何戰爭只打兩天就結束，如果台灣只打兩天，「是破世界紀錄」。他也問，過去有無未登島就可打贏戰爭的例子？嚴德發說，過去沒有類似案例。羅致政問，除非投降，但戰與降是政治決定，而非軍人責任，就國軍而言，是否會打到最後一刻？嚴德發表示肯定，並說會打到一兵一卒，這也是決心。

嚴德發也說，國軍具備反制對岸的能力，不過我方不會主動發動攻擊。防衛作戰有「戰力保存、戰力發揮」二階段，我方一定要承受第一擊，關鍵可恃戰力都採機動化。而第二階段戰力發揮，會有一些反制作為。至於後備動員方面，8年內退伍的可後備動員兵力約90萬人，常備部隊則可動員20萬人。

民進黨立委蔡適應說，「有些地方首長不了解國軍」，國防部可以派人或擬具說帖、相關資料加以說明，否則不會有「兩天亡台論」這種說法。其他同屬民進黨籍的立委包括何欣純，以及本會期才轉到國防委員會的立委陳曼麗，上台的第一個問題，也是要嚴德發回答，對柯文哲「當兵浪費時間」的看法。

國民黨立委江啟臣則問，以目前政府高層的發言，民眾會以為兩岸要爆發戰爭了，不過事實上，目前台海局勢如何？嚴德發回答，目前各方的狀況都正常。江啟臣又問，從過去到現在，美國政府真的曾有任何「出兵防衛台灣」的文字承諾嗎？如果台灣宣布法理獨立，美方會支持嗎？嚴德發說，美方的政策是「一個中國」。江啟臣追問嚴德發，支不支持台獨？嚴德發回答：「依據憲法，我們叫中華民國。」

民進黨立委何欣純。記者程嘉文／攝影
民進黨立委何欣純。記者程嘉文／攝影
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嚴德發國軍
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