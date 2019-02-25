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影／同車體驗自駕車 蔡英文心情好 賴清德略顯嚴肅

2019-02-25 11:22聯合報 記者謝進盛╱即時報導

高鐵台南站旁的沙崙智慧科學城 -台灣智駕測試實驗室今開幕，總統蔡英文、前行政院長賴清德等人上午主持啟用儀式，兩人隨後同車體驗智駕車。蔡近午也出席交通大學台南校區致遠樓新建工程動土典禮。

沙崙自駕車試驗場域暨智慧綠能行控中心完工，展開低速載具車輛示範運行與測試，分為自駕車試驗場域、行控中心(含整備間)及系統及設備工程等3部分，興建費用為2.72億元。

總統蔡英文致詞時表示，為推動我國與世界各國自動駕駛科技同步發展，立法院已於107年三讀通過「無人載具科技創新實驗條例」，並於107年12月頒布，提供產學研界於實際開放場域進行各種自動駕駛科技、服務及營運模式創新實驗的沙盒環境。

總統隨後也與前行政院長賴清德等人參觀行控中心，還同車搭乘體驗自駕車，蔡心情大好，應媒體要求頻頻揮手，賴則略顯表情嚴肅，未有多回應。

科技部長陳良基表示，這是台灣第一座封閉式自駕車測試場域，規劃13種道路情境，供試乘體驗，包括模擬建築物街景、鐵路平交道、綠蔭、隧道、特殊路面及停車區，濃縮台灣城市、郊區環境常見道路型式與行車情境。營運初期以專案包套方式提供測試服務與計價。

自駕車測試場域面積約1.75公頃，設計上以模擬台灣道路情境約時速0~30公里低速行駛，提供小型車或中型巴士自駕車於此封閉場域內進行混合車流之實境測試，針對自動駕駛的主要關鍵程序：「感知」、「決策」及「控制」三方面進行全面檢驗。目前已有6家簽訂MOU。

台南市長黃偉哲也讚揚中央政府展現跨部會協調能力，短短9個月完成，相當不簡單。

會中簡介智駕車清境情形。記者謝進盛/攝影
會中簡介智駕車清境情形。記者謝進盛/攝影
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總統蔡英文坐上智駕車向外揮手。記者謝進盛/攝影
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現場展示的智慧駕駛車。記者謝進盛/攝影
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現場戒備森嚴，維安滴水不漏。記者謝進盛/攝影
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