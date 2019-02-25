綠提名李進勇掌中選會 藍委諷：敗選內閣再添一員

2019-02-25 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



針對蔡政府提名雲林縣前縣長李進勇擔任中選會主委一事，國民黨立院黨團書記長曾銘宗諷刺，「敗選內閣再添一員！」民進黨執政以來的獨立機關首長跟委員的任命皆偏綠，現在又搞個敗選李進勇進來當主委，顯然並沒有在敗選中記取教訓。國民黨中央也說，從蘇貞昌、陳其邁、林佳龍、到魏明谷及李進勇，敗選後反而高升，明顯酬庸。

曾銘宗批評，民進黨執政以來包括促轉會、黨產會、中選會及NCC等運作都不獨立，首長跟委員的任命偏綠，中選會前主委陳英鈐就是個血淋淋的例子，結果現在又搞個立場偏綠的敗選李進勇，民進黨顯然並沒有在敗選中記取教訓。

曾銘宗表示，過去國民黨執政時中選會主委選擇較有公信力，如黃石城、張博雅等，政治顏色不會太濃，各界接受度也比較高，民進黨卻依然故我。屆時人選名單送來立法院，國民黨團會全面抵制。

國民黨立委李彥秀表示，中選會是獨立機關，應該要有超越黨派的獨立性，法制化後通常以超脫黨派具有公信力的社會賢達或是政治學者擔任。李進勇雖然過去曾擔任過法官，但是是十足具有政黨性的民進黨黨員，「民進黨不該把酬佣的髒手伸進中選會這樣的獨立機關」。

國民黨中央也質疑，民進黨到底是人才匱乏還是另有所圖，為何應該要為人民百姓做事的政府官員，找來找去都是同一批老面孔，且從蘇貞昌、陳其邁、林佳龍、到魏明谷及李進勇，敗選後反而高升，明顯酬庸、觀感不佳。