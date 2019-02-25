兒虐受害者有一半不到3歲 衛福部強化社會安全網

2019-02-25 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



兒虐事件頻傳，日前更發生未婚媽媽溺死男嬰事件，社會譁然。據衛福部統計，近5年兒少遭受重大虐待及殺子自殺的案件共120件，其中6歲以下受害兒少占7成，有一半是3歲，顯示6歲以下兒少為受虐致死高風險族群。

衛福部表示，為避免兒虐事件，去年起施行強化社會安全網計畫，將逐年增加社工志工人員，從目前約1500人至民國109年補足至3021人；推行6歲下兒童主動關懷方案、防暴社區宣導、發展預警風險系統等，以及早發現跟介入兒虐高風險族群。

今天上午，立法院社福及衛環委員會要求衛福部、教育部、法務部等進行「兒童保護業務現況與法規檢視」專案報告。衛福部部長長陳時中說，現行兒少法第49條規定，任何人不得對兒少有施虐、遺棄等不當行為；第112條針對「成年人對未成年人的故意犯罪行為，應加重其刑至二分之一」，因此，近期法務部已著手研議全國重大兒虐案件啟動早期偵查機制。

陳時中受訪時表示，據統計至本月12日，共補助各縣市政府增聘1443名社工志工，預計今年底前將再增聘900多人，而明年底前總人數將達3021人，協助早期發現高風險與脆弱家庭。

不過立委陳宜民也表示，兒虐事件頻傳屢上新聞，今天衛福部的報告只呈現兒虐致死數，僅為冰山一角；另外，目前沒有設立兒童安全局，質疑衛福部沒有確實在規畫。