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【重磅快評】李進勇接中選會，民進黨還能更沉淪嗎？

2019-02-25 10:46聯合報 記者主筆室╱即時報導

中選會前主委陳英鈐去年九合一選後，因為大選併公投諸多爭議請辭下台，等了三個月，新人選出爐，竟然是民進黨的前雲林縣長李進勇。中選會是獨立機關，行政院長蘇貞昌卻找了一路跟隨民進黨的李進勇來當主委，民進黨還能更沉淪嗎？

賴清德下台後內閣改組，新北市長選戰敗選的蘇貞昌出任閣揆，副閣揆是高雄市長敗選的陳其邁，交通部長是台中市長敗選的林佳龍。如今加上李進勇和先前傳出內定出任台水董事長、連任彰化縣長失利的魏明谷，估計已經有5個敗選者得到位子。民進黨是把內閣當成敗選退輔會了吧？

當然，到現在為止，民進黨仍然是執政黨，雖說後果自己擔，但政治任命畢竟是民進黨的權力。不過中選會這個位子不太一樣，它是法定的獨立機關，必須超出黨派之外。從2000年中選會主委專任起，無論藍綠，從不曾任命有政黨歸屬者擔任主委。

其間張博雅雖曾以卸任嘉義市長身分，兩度出任主委，但張博雅是無黨籍，李進勇從擔任立委、基隆市長、內政部次長、法務部次長、交通部次長到雲林縣長，無一不是以民進黨員身分獲得職務或出戰，即便宣布不參與政黨運作或暫時退黨，其「根正苗綠」仍是不在話下。

尤其中選會即將辦理總統和立委大選，此戰攸關民進黨的執政延續與否。以過去陳英鈐的例子來看，民進黨找的中選會主委，即使是無黨籍，都還是不免有濃厚的政治色彩，如今民進黨的李進勇，真的能維持選務中立嗎？由李進勇擔任主委，選民又能信任中選會，做到不偏不倚嗎？

李進勇曾在雲林縣長敗選後，宣佈自己的政治生命已經終結，如今卻答應出任中選會主委，無疑也是自打嘴巴的作為。民進黨要把內閣當敗選退輔會也就算了，如今連中選會都毫不避諱安插忠誠的從政黨員出任，其秀下限的作為，已經讓其他政黨看不到車尾燈了。

民進黨中選會李進勇
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