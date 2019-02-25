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大法官累犯釋憲案 法務部：跟酒駕累犯加重其刑不衝突

2019-02-25 10:44聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部長林佳龍。記者林伯東／攝影
交通部長林佳龍。記者林伯東／攝影
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立法院交通委員會今天聚焦加重懲罰酒駕，會中不少立委擔憂，日前大法官解釋累犯不分情節加重其刑是違憲，未來恐影響酒駕累犯量刑。法務部今天強調，大法官解釋對於酒駕加重其刑絕對不衝突，大法官是說不分情節一律加重違憲，但酒駕惡性是全民共識，相信所有司法人員不會認為針對再次酒駕認為加重其刑是違憲。

立委林俊憲說，近五年酒駕取締案件共有55萬件，等於一年十萬件酒駕，其中兩成會在五年內再犯，也就是每五人有一人會再犯酒駕。人民對於酒駕深惡痛絕，無法容忍，這個會期應該要完成相關修法工作，回應人民期待要求。

林俊憲說，每年十萬件酒駕取締案件有15%是無照酒駕，連上路開車資格都沒有，甚至很多之前就有前科，提議要沒入車輛。另外只要致人於死或重傷，不管車輛是否屬於肇事人都要予以沒入，這是道交條例就可以修正的。他也希望交通部對於道交條例修法，要配合連坐法、酒癮治療、代駕服務制度化，司法單位也要加強臨檢頻率，因為警察強力執法是最有效果的遏阻。

交通部長林佳龍說，提高罰鍰額度、累犯加重處罰、課以懲罰性賠償金、吊銷執照且增加不得重考期限、酒癮治療、沒入車輛及相關講習加強教育，都是大方向，交通部支持。他說，酒駕再犯要根據教育宣導及治療改善，否則吊銷駕照仍會開車肇事致人死傷，外界輿論也認為等同殺人。

林佳龍說，無照駕駛還酒駕肇事，考量車輛沒入，社會應有很強共識，在執法上，宣導或事後教育都很重要，但處罰也是很好的宣導，這些個案被處罰後，很多人會知道不能以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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