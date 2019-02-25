綠營民調：蔡英文支持率和柯文哲不分上下

2019-02-25 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



彰化縣第一選區立委補選選情激烈，總統蔡英文到彰化為民進黨參選人黃振彥輔選，蔡英文強調，台灣人絕對不接受一國二制，而今年的重點工作就是要顧民生拚經濟、護民主、守主權。記者林宛諭／攝影 分享 facebook

色彩偏綠的兩岸政策協會今天公布最新民調，協會指出，蔡英文總統近期各項重大改革政策都有大約過半的民眾表示滿意或支持，施政表現慢慢從去年「九合一大選」谷底回穩，而明年總統大選民調，蔡英文和柯文哲支持率不相上下。

兩岸政策協會今天公布「蔡英文總統施政表現及2020總統支持度民調」調查結果，針對總統大選以蔡英文、台北市長柯文哲和國民黨各「太陽」進行對比式民調，民調結果顯示，蔡英文和柯文哲支持率不相上下，而國民黨被點名可能參選者支持率從高而低分別為高雄市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平及國民黨主席吳敦義，若韓國瑜或朱立倫出線，民調則呈現「藍、綠、白」三足鼎立局面。

民調顯示，若朱立倫代表國民黨參選，蔡英文支持度26.5%、朱立倫26.1%、柯文哲27.9%，柯文哲小幅領先，若國民黨推派韓國瑜參選，韓國瑜支持度29.5%、蔡英文27.8%、柯文哲24.9%。

民調數據顯示，若王金平代表國民黨參選，支持度11.7%，輸給蔡英文的27.2%及柯文哲的37.2%，若吳敦義參選，支持度8.1%、柯文哲39.1%、蔡英文28.5%，協會認為國民黨人選將成為關鍵。

民調也顯示過半民眾對於蔡英文近期表示不滿意，對於蔡英文近期表現，有52.1%的民眾表示不滿意，40.5%的民眾表示滿意，其中表態「非常不滿意」者最多，有31.0%、不太滿意者21.1%，有點滿意者29.7%、非常滿意10.7%。

針對蔡英文各項施政民調，蔡政府在「保障勞工基本生活」作為的不滿意度超過五成，有50.1%的民眾不滿意，表示滿意的民眾有40.6%，而在「減輕民眾生活負擔」，49.5%的民眾滿意、44.2%民眾不滿意，在維護台灣主權的表現，53.1%的民眾滿意，不滿意者有40.5%。

協會表示，訪問是在2月22日至23日進行調查，成功訪問1078位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。