立委提沒入酒駕車輛 林佳龍：支持但要有配套

2019-02-25 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部長林佳龍。記者林伯東／攝影 分享 facebook

立委葉宜津今天表示，交通部長林佳龍擔任台中市長時贊成沒入酒駕者車輛，也要求交通部三個月內研議，酒駕者開什麼車就沒收哪輛車，這樣酒駕者才會怕。林佳龍表示，支持沒入車輛，但執法要根據情節差異有所配套。

葉宜津說，101年至105年酒駕違規件數58萬件，102年至106年56萬件，103年至107年55萬件，其中累犯件數更從37%升到38%，表示修法重罰無效，外界才認為要重新審視。有人願意守法，卻找不到願意載的交通工具，因為很多偏遠地區甚至連台中都很難叫計程車。

葉宜津說，有一個樁腳過年前早上出去運動被酒駕撞倒，現在還在醫院，肇事者酒測值只有0.1。她主張未來酒測值應該零容忍，把行政法跟刑法競合，全用刑法處理，因為罰金加重沒有減少酒駕，肇事者害怕的是刑法的處分。

另外她也提議要沒入肇事車輛，即使是生存工具也一樣。葉宜津說，拒絕酒測現在罰9萬元，未來應該直接當作酒駕辦理，所以也要沒入車輛，因為這不只是妨礙公務，否則幹麼拒絕酒測？建議參考美國加州、日本或其他國家拒絕酒測的法令，在相關法令一次到位。

林佳龍說，支持沒入車輛，但執法上要有配套，例如有些是租來的車、酒駕沒肇事、情節各種差異，執法都要納入考量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康