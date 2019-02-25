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立委指機師罷工結果四輸 「情人節禮物」說令人錯愕

2019-02-25 10:27聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

華航機師罷工落幕，事件仍餘波盪漾。立委顏寬恆今天在立法院交通委員會表示，對交通部長林佳龍處理華航機師罷工的方式，不及格的分數，落幕時還說是情人節禮物，讓人錯愕。林佳龍則說，當時密切注意事件發展，勞資談判時，他都在部長室遠端監控。

顏寬恆在質詢時說，華航損失先不談，賠掉的國際形象跟旅客損害不是一朝一夕可彌補，罷工2月8日到落幕，在所有國人心中，華航品牌已不可信任。他說，如果林佳龍就任前不知情是一回事，既然知情的話，處理過程就太離譜，是否太過輕視問題，放任事件發生且擴大。

林佳龍說，接任部長前就知華航機師醞釀罷工，也有其他工會醞釀罷工，站在政府角度能預防就預防。機師工會要求交通部出面時，交通部不是勞資爭議主政機關，還是承擔下來，也請華航董事長何煖軒返回台灣，跟兩方保持密切聯絡。

他自己在交通部分別接見華航代表及機師工會理事長，拉近距離，包括華航應變計畫、工會溝通、透過時代力量跟工會前輩，達成結論。林佳龍說，有些事情需要時間解決，他親自主持三次應變中心會議，會場勞資談判時，每分每秒他都在部長室，無眠無日遠端監控。

顏寬恆質問，知道罷工會造成社會恐慌跟勞資糾紛，一開始就分別接見機師工會跟華航代表，卻讓事件不斷延燒發展。罷工2月14日落幕時，林佳龍還說這是情人節禮物，明明是華航、工會、乘客、政府四輸。

至於酒駕問題，顏寬恆說，酒駕問題嚴重，很多人寧願以身試法一犯再犯，罰則太輕是其中因素，各國針對酒駕致人死傷刑責，日本1年以上20年以下，新加坡6個月徒刑還附帶鞭刑，美國加州可處15年到無期徒刑，德國可處5年以下或罰金，法國可判10年並罰555萬元台幣。台灣刑法讓人有再犯的勇氣，甚至很多是漏網之魚。林佳龍說，會針對意見檢討評估。

另外，交通部擬對計程車提出汰舊換新補助。顏寬恆表示，贊同補助計程車，但這時間提出這項政策，讓人直接聯想到3月立委補選及2020年的總統大選，這時提出政策利多像是政策買票，計程車走向街頭，交通部無法解決Uber問題，才提出補助轉移焦點。

林佳龍說，以前就實施過補助計程車汰舊換新，讓車子更好、乘客滿意，以及人員進階教育訓練，解決計程車跟Uber不公平競爭。除了要納管Uber以外，更重要是計程車服務品提升，包括車跟人。這次不是只為了解決競爭問題，而是徹底提高服務，以乘客至上、公平競爭來解決。

交通部長林佳龍。圖／記者林伯東攝影
交通部長林佳龍。圖／記者林伯東攝影
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