蘇貞昌「拿掃把衛國」被酸 國中家長打臉賴士葆：該上國文課了

2019-02-25 10:54 聯合新聞網 綜合報導



藍營立委賴士葆po出手拿掃把的照片，諷刺蘇貞昌「掃把也拿起來衝前線」一言，遭到網友批評是惡意扭曲、語文理解能力差。圖截自賴士葆臉書 分享 facebook

行政院長蘇貞昌上周到立院備詢時，被問到若兩岸開戰，是否願意衝上第一線，當時，蘇貞昌以「有一個掃把我都拿起來」一席話，表示奮戰到底的決心。事後，國民黨立委賴士葆發文諷刺蘇「想拿掃把上戰場」，被許多網友譏笑「語言理解程度不佳」，更有家長表示，連家中國3的孩子都知道蘇貞昌的話中真意。

賴士葆上周五（22日）質詢行政院長蘇貞昌時問道，「如果兩岸真的打起來，你要不要步槍扛起來、衝鋒槍扛起來，衝到第一線？」當時，蘇貞昌振振有詞地表示「手邊有什麼，什麼都拿起來，有一個掃把我都拿起來」，表示其絕不投降的意志。

之後，賴士葆在臉書上po出一張手拿竹掃把的照片，譏諷蘇貞昌「原來掃把可以當作武器捍衛中華民國，下次國防預算要多編一些經費採購掃把」，認為蘇「要拿掃把保家衛國」的想法宛如天方夜譚。

不過，賴士葆的發言讓許多網友嗤之以鼻，認為他扭曲蘇貞昌的意思，紛紛留言嘲諷其「理解能力差」，「您的文學素養需加強，還是惡意曲解呢？」、「意思是手邊有什麼可以當武器的都會拿起來拚搏的意思，不要懂裝作不懂」、「國文程度不好，聽不到人家言語裡的決心，只會挑文字…」。

其中，更有一名學生家長表示，他問國3的孩子，蘇貞昌這段話的意思究竟是「他要拿掃把上戰場」還是「對抗侵略的決心」，孩子都能正確回答是後者，因此忍不住留言勸賴士葆，「要不回到國中校園旁邊上一下國文課，現在的考題都是這種閱讀理解式的素養導向，與您分享。」