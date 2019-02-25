內閣小人事／莊慶達接海委會副手 黃金城常次變政次

2019-02-25 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院今確認提名前雲林縣長李進勇擔任中選會主委，另外也補實農委會與海委會政次位置，發言人Kolas Yotaka表示，海洋委員會政務副主委由海洋大學海洋事務與資源管理研究所名譽教授莊慶達接任；農業委員會常任副主委黃金城轉任政務副主委。

中選會挑了李進勇出任，Kolas表示，李進勇先生學歷為台北大學法律學系學士、台大法律學碩士。曾任台灣花蓮、宜蘭、台中地方法院法官、立法委員、基隆市長、內政部政務次長、行政院公共工程委員會副主委、法務部政務次長、交通部政務次長及雲林縣長。Kolas發言人強調，李進勇先生擁有豐富的法律背景及地方首長經驗，熟悉選務工作，行政歷練非常完整，相信能帶領中選會做好執行選務，推動改革。

日前才補進海委會主委李仲威，政院再把副手補實，Kolas指出，新任的海委會莊慶達副主委，學歷為台大農業經濟系學士、美國內布拉斯加州立大學林肯分校農業與資源經濟系碩士、北卡羅萊納州立大學經濟系博士。經歷包括：海洋大學海洋科學與資源學院永續島嶼中心主任、海洋大學海洋事務與資源管理研究所長、海洋大學應用經濟研究所長、農委員會漁業署諮詢委員、內政部營建署諮詢委員、「永續海岸推動服務團」委員、台灣漁業經濟發展協會理事長、台灣農村經濟學會理事長等。