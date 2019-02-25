陳師孟坦言辦藍不辦綠 而且意猶未盡

2019-02-25 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



監委陳師孟。本報資料照片 分享 facebook

監委陳師孟立場鮮明，上任以來常被批評「辦藍不辦綠」。對此陳師孟在個人部落格「尖尾週記」撰文表示，這種說法雖然是傾藍媒體醜化挑撥的「小人步」，但也不能說完全亂講，因為會做出傷天害理的壞事的，除了「藍的」還能找到一個「綠的」嗎？因此他要引述孟子的話，辦藍不辦綠是「吾不得已也！」

陳師孟23日在「尖尾週記」發文表示，結束「北院換法官」案，心頭像落下一塊大石頭，因為立案之初憑的只是直覺，實情則混沌不明、眾說紛紜，最後好在獲得一位正直的法官提供關鍵証據，得以順利結案，沒有辜負朋友們的信任。自己之所以臨老又投身政治、不知死活地接下監委任命，就是因為當初二次政黨輪替那段腥風血雨的日子，一群披著「司法羊皮」的「政治惡狼」，對阿扁與扁朝政務官盡情追殺，令人無法裝聾作啞、坐視不管。

他表示，除非自己白活大半輩子、識人不明到昏瞶地步，否則這些被司法追殺的綠營官員，絕大多數應該都和自己一樣，不過是想在台灣被國民黨高壓統治半世紀之後，盡力將台灣這片受盡「吞撻」的土地重建為一個正常國家。沒有料到國民黨舊勢力復辟之後，竟然佈網搜捕、繫訟繫獄，反撲手段直追中國歷史上的改朝換代，可說到了野蠻的地步。

陳師孟也說，這次為扁案還原真相，証明當初換法官的確有政治干預，當然又坐實了「辦藍不辦綠」，不過自己不但不怕，還有些意猶未盡。因此他也預告，未來一年半載，還會有不少「顏色鮮明」的案件陸續出籠，「藍丁丁最好先打個預防針」。