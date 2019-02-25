獨家／柯文哲3月訪美 華府演講將談台灣民主自由和平

2019-02-25 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北市長柯文哲預計下月16日訪美，7天行程將一連走訪紐約、華府、波士頓及亞特蘭大等四個城市，並確定將會在華府演講，地點就選在美國智庫，預計將講述台灣的民主、自由、和平等台灣特色及優點，並強調台灣對於區域和平的貢獻，且不排除以英文演講。

至於會在哪個智庫進行演講？北市府副發言人陳冠廷表示，一切都還在幕僚作業中，預計最快下月定案後，就會對外說明。

柯文哲下月將出訪美東4城市，這也是柯文哲連任後，首度出訪美國，由於訪美向來被視為是參選總統前的「美國面試」，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜等人今年也都安排訪美行程，也讓柯文哲這趟出訪備受外界關注。

據了解，柯文哲這趟訪美首站就到紐約，除了會參觀911紀念館，看看美國在面對巨大傷痛時是如何彌平的，另外還將安排和紐約大學學生座談，並拜會紐約市政府、市議會。有趣的是，前總統馬英九2013年訪美時，也同樣安排參觀九一一紀念館，並拜訪母校紐約大學法學院，如今柯行程幾乎一模一樣，頗有幾分拚場意味。

至於第二站則是來到華府，根據北市府安排，柯將拜訪兩個智庫，自由派、保守派的智庫各一，至於日前曾引發邀請大波的美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）則是確定不會前往。

幕僚表示，柯文哲將會在其中一個智庫進行演講，儘管演講題目尚未定案，不過內容確定會提到台灣的民主、自由、和平，包括台灣的民主制度以及對區域和平的貢獻等，另外也會提到台灣最世界貢獻最棒的地方，就是繁榮自由民主的華人社會。

第三站亞特蘭大，由於剛好適逢亞特蘭大和台北市締結姊妹市40週年，所以柯此行也會出席相關慶祝活動，並參訪美國疾病管制與預防中心(CDC)。幕僚表示，柯是醫師出身，對美國CDC相當感興趣，也希望藉由這次拜會加強台、美防疫、流行病學的交流。

至於第四站波士頓，除了安排參加僑學界晚宴外，還會參加由北市府產發局舉辦的台北波士頓生技產業交流論壇，並拜訪哈佛大學，和當地留學生進行座談。