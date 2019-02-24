2020立委／竹北一分為二 外界看好重新洗牌

2019-02-24 23:50 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 郭政芬



2020立委選舉竹縣多一席，竹北市被一分為二成兩個選區。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新竹縣下屆立委選舉多一席，本屆國民黨、民進黨、民國黨呈三腳督現象，關鍵選區竹北市都破兩萬，勢均力敵，這次選舉劃分，有別於傳統溪南、溪北，中央採直接剖半劃分，第一和第二選區都有新舊住民交雜，外界認為這是重新洗牌的好時機，但竹縣兩個選區都是強棒林立，誰也不輕鬆。

中選會公告的竹縣選區劃分方式，第一選區為新豐、湖口、新埔、芎林、關西、尖石及竹北市尚義、崇義、大義、大眉、新港、白地、麻園、聯興、新庄、溪州、新國、新社等里，第二選區為竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉及竹北市的其他19里。

第一選區的新豐、湖口外來人口多，結合竹北西區傳統選區。第二選區的竹北市東區為新興市鎮，與傳統竹東選區選民放在一起。這次中選會將關鍵的竹北一分為二，再搭配調整鄰近鄉鎮來平衡2個選區。以往選舉所布局的新興竹北和傳統地方勢力，各黨勢必得重新布局。

也因這項「變數」，被第三勢力的政黨視為絕佳翻身機會，時代力量在40歲以下年輕選票、科技人士與工業區勞工等議題，都有一定的著力點。國會政黨聯盟與民國黨合併，前民國黨主席徐欣瑩、議員邱靖雅都獲科技新住民青睞，加上徐欣瑩扎根新豐、湖口等區，更被視為強將。