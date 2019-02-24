2020立委／誰有助大選？ 藍中壢提名關鍵

2019-02-24 23:55 聯合報 本報記者曾增勳 聯合報 本報記者 鄭國樑



國民黨不分區立委吳志揚已掛出大型看板，爭取代表國民黨參選下屆中壢區立委。 圖／吳志揚提供 分享 facebook

桃園市下屆立委選舉第三選區（中壢73里）參選爆炸，現任立委陳學聖、吳志揚和最高票議員魯明哲3強鼎立且都勢在必得，但中壢是大票倉，提名不能只著眼單一選區立委格局，誰能同時拉抬其他艱困立委選區，並能在中壢大贏、進而為國民黨在桃園贏得總統大選，才是提名考量關鍵。

去年11月24日桃園市長、議員選舉過後，吳志揚很快釋放回中壢家鄉選立委訊息，不但在公開場合宣布，春節前給黨員同志的賀年卡更闡述過去4年心路歷程和為什麼要選立委，中壢區不少醒目的地點都看見吳志揚「喜洋洋」、「一起進擊」的看板。

面對吳志揚大張旗鼓，原先就要爭取立委提名的魯明哲決定2月底加快宣傳腳步，他在小型座談上除說明選立委的理念和決心，也強調期待良性、不互打、不傷害國民黨、君子之爭的初選。過去他和吳志揚、陳學聖是同一個團隊，國民黨得提出公平的初選機制，初選後才能真的團結。 陳學聖表示只要能幫國民黨贏得總統大選，他願意到艱困選區選立委，圖為他去年選市長出席活動的畫面。圖／陳學聖服務處提供 分享 facebook

對中壢現任立委陳學聖而言，下屆立委選舉仍以贏得總統大選為重，這樣所有參選者才能做出無私決定，否則「這麼多優秀的人集中在這裡選，但是只有一席」，他指出不只中壢，平鎮也有類似問題，所以國民黨要有大戰略的思維，優秀的人才不宜集中在一個選區，這也是為什麼他到現在仍願意被規畫到艱困選區的道理。

不過陳學聖強調自己不是「軟柿子」，國民黨如果真要他去艱困選區，要給他個「硬道理」，讓他和民眾明白為什麼要他去。國民黨在桃園市長提名、輔選過程已經得到教訓，再優秀的人才也難敵自家人分裂、算計，一旦悲劇重演，國民黨中在壢選情也沒看好的條件。