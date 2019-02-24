【即時短評】當網紅得等菜煮好…蘇貞昌的收放之間

2019-02-24 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蘇貞昌接手閣揆後，以化解即時民怨為主，但重大政策節奏明顯轉慢，他要求部會得「菜煮好再端上桌」，最明顯案例是同婚專法，直到拍板通過前一晚，名稱、內容才曝光，而牽涉甚廣的中國3C產品處理原則，原先1月底要公布，至今都還在「周延」討論。截至目前為止，內閣確實很聽話，可難保不是另一個遠離民意的開端。

蘇貞昌上任後極力朝「網紅內閣」邁進，只是要求內閣得「把菜煮好再端上桌」，政策形成前保持低調，僅曝光既有政策，反而失去爆點，加深了社群行銷的難度，且最後一刻才推出政策，危險之處就是沒有迴旋空間，上陣時不知水溫，增添被「民意水溫」燙死的機率。

政策成形再端出，雖然好處是避免試水溫引發反彈，但也可能變成「硬拚、蠻幹」和「民意打臉」二選一的窘境。畢竟行政部門評估與實際民意永遠有落差，研究再完備還是有機會灰頭土臉，強制加裝ABS（防鎖死煞車系統）就是一例。

ABS計畫104年就預告上路，也有國外經驗背書，可降低3成死傷人數，看似替民眾著想，可加裝後恐讓機車價格上飆，機車族面臨的相對剝奪感越來越重，罵聲四起。「水溫太燙」驚動總統蔡英文要求重新檢討，最後交通部「強制」改「選配」才平息民怨，可見「民意水溫」太晚試，被傷害的是民眾信心，耗損的也是政府信用。