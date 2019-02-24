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二二八72週年 真相、尊嚴齊向前

2019-02-24 18:56台灣醒報 記者施養正╱台北報導

二二八基金會董事長薛化元宣布，今年將與北市府合作辦理多項紀念活動。（photo ...
二二八基金會董事長薛化元宣布，今年將與北市府合作辦理多項紀念活動。（photo by 施養正/台灣醒報）
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「228是屬於台灣人的日子！」二二八基金會董事長薛化元24日表示，今年基金會將與台北市政府合作，以「真相、尊嚴、齊力再向前」為主題，自24日起舉辦「二二八72周年中樞紀念儀式」系列活動。

基金會同時與教會合作，在全台灣舉行十餘場追思禮拜，更結合各地關懷協會，辦理各項紀念活動今年二二八紀念活動，期望民眾共襄盛舉，共同紀念屬於台灣人的日子。

薛化元指出，今年除了有追思、演講之外，基金會從去年開始積極協助228受難者家屬申請賠償，過去有很多受難者家屬並不知道自己符合賠償標準，導致自己權利受損。

今年基金會將開始從所有記載228的事件紀錄當中，重新統整受難者名單，經查證後，在基金會官網公布，家屬可依據名單向國家申請賠償，今年最少公布四波，受惠人數預計可達2000人。

「藉繪畫、電影帶領民眾了解歷史」，薛化元說，二二八國家紀念館自24起辦理「悲情車站．二二八」特展及相關主題畫展，描述當時八堵車站慘案的事發經過，並加碼播出電影《武裝台中 二七部隊，1947》期望透過影像，讓年輕人了解前輩們過去的辛酸歷史。

薛化元補充，今年基金會與北市府合作，將於228當天下午2時在 228紀念公園舉行「周年中樞紀念儀式」，邀請家屬及各界一同悼念不幸犧牲的罹難者，當天更將在凱道上舉行「共生音樂節」，希望民眾透過年輕人的熱情與動力，回顧影響台灣歷史的二二八事件。

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