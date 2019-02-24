桃園3百萬瓩太陽光電做不來？ 台大醫批中央廢核不合理

2019-02-24 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



桃園市議員牛煦庭昨天質詢市政府官員，民進黨政府的2025廢核政策中，桃園縣政府分配到要完成300萬瓩的太陽光電。但到目前為止達成率只有4%，而且第二階段的光電埤塘計畫已經確定暫緩，他問市府官員，達成率低落是因市府無能? 還是因為中央政策不合理？市府官員無法回答。前台大醫院副院長王明鉅說，他可以代答，當然是中央政策不合理。

王明鉅在臉書po文指出，民進黨在2025用電量高達3100億度，比2018年的2736度要增加364億度，仍硬要廢除每年可以穩定供應300億電力的核能發電，然後把全台灣的能源電力全部賭在2000萬瓩的太陽光電，550萬瓩離岸風電，以及幾乎每一天都要有液化天然氣船進口夏天貯量只有7天的燃氣發電上。

2000萬瓩的太陽光電，將高居目前全世界太陽光電裝置容量世界第五。如果用每平方公里中鋪設的太陽光電板數量計算的話，台灣更將是太陽光電板密度世界第一。

但是從媒體報導中，太陽光電2000萬瓩中，七分之一高達300萬瓩的桃園光電埤塘計畫，桃園市府宣布第二階段的光電埤塘計畫暫緩，民進黨中央的能源政，被民進黨的地方政府等同宣布「放棄」，這樣的能源政策還不夠荒唐嗎?

2025非核家園的政策，從一開始經濟部與能源局就明明知道2025的用電量將大幅增加，再生能源根本無法達成20%的目標。於是硬是「故意」低估用電量與用電成長。

明知要在全台灣，鋪滿一整個台北市面積的太陽光電，根本作不到也硬是要把全台灣的水庫、埤塘、屋頂、濕地、農地、公墓硬是都要鋪上太陽光電板。

2025廢核其實說穿了，就是要用1兆的太陽光電，再加上2兆夏天沒有冬天狂吹的離岸風電，號稱要來取代但事實上根本不可能，只要再花1千億就能穩穩地發電20年，也完全沒有空污與碳排放的核能發電。