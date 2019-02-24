勿忘雄中自衛隊 陳其邁：不畏強權捍衛家園

2019-02-24 14:29 中央社 高雄24日電



陳其邁說，雄中學生都有一股傲氣，會在學校學習找到自己並在各行各業貢獻所學。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook 行政院副院長陳其邁今天返回母校參加雄中自衛隊出巡活動，勉勵學弟勿忘當年自衛隊學長不畏強權，挺身而出捍衛家園的精神。

民國36年二二八事件發生時，台灣省立高雄第一中學（雄中前身）成為南部反抗軍警群眾聚集地，一群雄中學生結合其他學校學生共組自衛隊，勇敢挺身而出，不惜用年輕人的青春生命護衛校園與同胞生命安全。

民主進步黨籍立法委員許智傑與高雄市議員陳致中，今天在雄中舉辦「二二八事件72週年紀念行動--2019英雄返校、雄中自衛隊出巡」記者會，邀請陳其邁和當年參與自衛隊的副隊長陳仁悲等多名校友參加。

陳其邁致詞說，行政院長蘇貞昌曾表示，如果遭到逼迫欺負時，拿起掃把也要拚；72年前的雄中自衛隊員就是這種精神，拿起任何工具反抗，保護家園和同胞。

陳其邁說，雄中學生都有一股傲氣，會在學校學習找到自己並在各行各業貢獻所學。他希望學弟傳承雄中自衛隊學長當年不畏強權，挺身而出捍衛家園的精神。

92歲的陳仁悲回憶當年自衛隊與政府軍斡旋談判未果，雄中結合雄女和雄工等校學生挺身而出，負起保護校園和同胞生命安全的責任時，一度哽咽，希望雄中自衛隊出巡活動和精神能傳承下去。

91歲的自治會會長方振淵也表示，發生二二八事件當時，他負責保護逃到雄中避難的學生、民眾安全，不分本省、外省籍，並由同學自發性組成自衛隊維護校園和同胞安全。

雄中校友許智傑表示，舉辦這項雄中自衛隊出巡活動，就是要發揚、重現昔日雄中自衛隊無私大愛、以仁為懷、愛與勇氣的精神。

高雄市政府秘書長楊明州為陳仁悲和許智傑等人披戴值星彩帶，率領由雄女樂儀隊領軍雄中、雄工、雄商和雄女學生代表的遊行隊伍，自雄中徒步循當年路徑重返台鐵高雄站，傳承當年大愛精神，並推動「第二波二二八和平運動」，希望藉回顧強化台灣族群團結合作。

位於台鐵高雄站旁的高雄中學，校園第二棟建築至今仍保留有事件發生當時的砲彈痕跡，從集合點遊行至火車站，終點是當年政府軍駐紮點，砲彈當時從火車站射向雄中。