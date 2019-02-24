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陳其邁力推「還願」遊戲 支持學弟妹終結放榜新聞

2019-02-24 12:42聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

行政院副院長陳其遇力荐「還願」遊戲， 支持雄女雄中學生「終結放榜新聞」。記者謝梅...
行政院副院長陳其遇力荐「還願」遊戲， 支持雄女雄中學生「終結放榜新聞」。記者謝梅芬／攝影
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行政院副院長陳其邁昨天在在臉書PO支持台灣自創遊戲不受中國網軍打壓，今天到高雄中學參加雄中自衛隊出巡漢中動還特別提到「還願」遊戲軟體，是台灣國產的遊戲，過去不管赤燭遊戲從「返校」到「還願」，確實都代表台灣很多年輕人很多的創意，也融入台灣很多的民俗、文化、信仰等元素。

陳其邁說，這是一個最好是白天玩的軟體，因為晚上有時候看一看、玩一玩，可能會有很多的「彩蛋」，吸引很多人喜歡。他還沒有開始玩，本來有人建議我直播玩，但是怕內容太恐怖，所以要等有空的時間，也希望大家能揪團一起玩，這是一個非常好、活潑、有創意的遊戲軟體。

畢業於雄中的陳其邁，被問到目前雄中、雄女的學生發起學測分數不公布的看法，他說，非常支持，尤其在高雄，不管是雄中、雄女或很多基層的教師、校長，都非常支持這個活動，念書、考試都不需特別要把它提出來，甚至成為學校互相比較或是影響學生私領域等。

陳其邁再次強調，考試考得好當然是高興，但該讓學生的私領域或他們的生活得到保障，考試不應該成為特別強調，或是讓各個學校當作一個特別的事件，他覺得這大可不必。所以他覺得「風狗浪」很多學生站出來，代表學生對於自我的反省，他覺得非常好，也替學弟妹感到驕傲及高興，支持他們。

雄女、雄中同學發起「終結放榜新聞：拒絕成功模板，停止製造神話運動」連署，在「風狗浪．港都學生思潮」架起活動頁，經媒體報導後，迴響熱烈，高雄市已有多名高中校長表示支持，包括雄女校長林香吟、鼓山高中校長莊福泰、中山女高校長吳麗卿已簽署承諾書。

陳其邁行政院
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