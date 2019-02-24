蘇內閣拚網紅政治 風格大體檢

2019-02-24 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



蘇內閣熱門貼文。圖/網路溫度計提供。 分享 facebook 行政院長蘇貞昌下令施政接地氣，蘇上任滿月政治網紅成績總體檢，根據網路溫度計統計，蘇揆上任這一個月，內閣網路聲量最高為文化部長鄭麗君，因掌摑事件網路聲量衝高；帶頭衝衝衝的蘇列第二、第三名則是林佳龍、第四名是行政院副院長陳其邁。

至於曾找網紅議員高嘉瑜、頻與韓國瑜互槓兩岸議題的陸委會主委陳明通，網路聲量在內閣中居第五，倒是開直播高唱「甲你覽牢牢」的勞動部長許銘春；抱獨角獸玩偶「奇奇」開直播的科技部長陳良基個人網路聲量表現平平。

網路溫度計營運長林慧珍分析，政治人物網路聲量高低，除臉書經營、還需要衝網友留言、並靠轉分享到論壇，若政治人物只重視經營粉專，一天到晚寫自己哪裡很棒，卻不貼近民眾還是無法贏得共鳴。

林慧珍表示，蘇揆下令接地氣後，勞動部、 財政部的粉專經營進步很多，以勞動部為例，將相關政策以圖文呈現，吸引許多網友轉發，至於當政治網路也不要去模仿，例韓國瑜、謝龍介口才好，開直播效果好；柯文哲則是以阿北影片，呈現各自優點，開直播前3、5秒必須先吸引到眼球，才能接著吸引專注度。

另外政治網紅回應議題速度也要快，才能贏得高聲量，她舉陸委會主委陳明通為例，2月14日當日陸委會聲量衝很高，就是因蔡回應韓兩岸議題，連帶陸委會聲量衝高，蘇貞昌剛上任宣導禁止帶豬肉防疫非洲豬瘟，也因快速回應、加上是全民關注議題，也贏得高聲量。

至於內閣臉書最熱貼文，陳其邁以金豬送福一元福袋、提醒低溫注意保暖單篇網路聲量最高，貼文內容相當符合陳暖男形象；至於衝衝衝的蘇貞昌，剛上任就火速處理澎管處長調職；宣導防疫豬瘟貼文觀看、按讚都相當高，相當符合蘇揆講求效率形象。

林分析，蘇內閣經營網路的方式各有不同，蘇屬於相當勤奮型在經營網路，偏向影片為主、議題也接地氣；至於陳其邁儘管粉絲數三人中最少、 但互動最好；另外林佳龍很拚， 發文數最多。