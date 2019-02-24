選舉年 立委打選戰也拚網紅策略

2019-02-24 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨立委王定宇。圖/報系資料照片。 分享 facebook 選舉年，積極爭取連任的立委們，在柯流、韓流旋風下，除頻下鄉跑基層固票，也積極經營網路當起政治網紅，有的委員經營臉書粉專多年，已有自己小訣竅；有的則準備要找小編經營自媒體迎戰2020。

民進黨立委王定宇經營臉書粉專多年，已有自己一套風格，包括連做選民服務，王定宇都會開直播，之所以連選民服務都開直播，王定宇表示，看到直播的人，若自己也有什麼問題，就可以馬上也來找他，如此一來，就可拉近選民距離。王提到，他經營臉書的撇步就是勤貼文、轉發，而且都親自操刀，他坦言，自己就是網路重度使用者，臉書則是他與朋友每天重要的互動平台，例如每天一早，一定會先發氣象早安文再上班，若出國參訪沒時間發，朋友還會問「你跑到哪去？」至於經營臉書秘訣，他認為，貼文內容不拘，例如介紹台南在地小吃反映都相當好，臉書已經等同是他私人日記的公開平台。

至於民進黨立委許智傑，過去打選戰總是一步一腳走陸軍打法，最近才要徵小編幫打空戰，許智傑說，柯流、韓流旋風下，政治人物也要有網路宣傳管道，至於怎麼當政治網紅，他認為，就是發揮個人特質、發展自己強項，例如柯文哲特質就是「有白目力量」；韓國瑜「愛作夢、會作夢、敢作夢」，他個人特質則是「樸實、誠懇」。

另外藍營立委中，有臉書人氣王之稱的蔣萬安，除了時事、立院問政等論述貼文，也常會貼出與小兒子拍的kuso影片，例如前陣子開學，蔣貼出與兒子跳「開學收心操」影片，兩人表情認真、扭腰擺臀搞笑動作效果十足，影片上傳後人氣爆表，立委經營臉書，除了問政議題，也多藉與家人互動，拉近與選民距離。