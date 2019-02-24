高俊明告別式蔡英文沒有參加 原來是這個原因

2019-02-24 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台灣長老教會前總幹事高俊明辭世，家人以音樂與詩歌來送別。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 獨派大老高俊明過世，上周在高雄舉辦告別式，傳出家屬婉拒蔡英文總統出席，是因為高俊明生前的反同立場，但教會內部認為不太可能，應該是高在4年前就寫下遺囑，明確交待自己的告別式是「簡單素樸莊嚴的禮拜」，所以才會一切從簡。

由於高俊明在獨派的崇高地位，本月14日過世受到關注，他的兒女在過世後發出聲明，闡述一家人的心願，聲明中寫到：

「爸爸過世的消息傳開之後，許多教會人都盼望能付出心力來為爸爸安排總會葬、中會葬、教會葬等事宜，但是爸爸在這兩個禮拜的病危中，重申四年前多次交代的遺言，請我們能幫他完成他的心願，所以我們需要共同作以下的說明。

爸爸交代我們，他過世時不發紙本訃文，僅以line、教會公報、總會網站讓親友知道他已過世，並懇辭總會、中會各界協助籌備之善意，照爸爸心意由我們兄妹三人負責，以簡單、素樸、莊嚴的方式舉行告別禮拜，並懇辭輓聯聯、花圈、花籃、慰儀。他盼望的告別禮拜，是與參與的親友一起向神獻上感恩，因為禮拜的焦點是神，不是人！

爸爸曾提到2016年他生病時，當時的總會議長舒度牧師與總幹事林芳仲牧師來探訪他，爸爸非常明確表達他期待的告別禮拜方式，絕對不可以有總會葬之類的事情發生，他懇請他們能理解並尊重他的意願，議長與總幹事都答應尊重他的決定，決不加以干涉，爸爸也為此深深感謝他們的理解。」

而高俊明在4年前寫下的遺囑：

「在我的信仰中，我的救主耶穌基督在世時，是個「沒有枕頭地方」的人，祂背負著整個人類的罪債，走完生命最後的旅程，那是一條艱辛、孤獨與背棄之路，沒有告別式，也沒有太多送行之人。

作為主的門徒，在我生命終了時，我要以簡單素樸莊嚴的禮拜，來感謝愛我的天父，請讓我的兒女們全權處理，他們知道我所想要的！