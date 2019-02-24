退將于北辰搶先宣布參選立委 是因為莫等待莫依賴

2019-02-24 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



前陸軍542旅長、國民黨黃復興黨部黃國園黨部主委于北辰，宣布參選桃園市第一選區立委。圖／報系資料照 分享 facebook 國民黨籍的前陸軍542旅旅長于北辰昨天自行宣布，將參選桃園市第一選區立委，挑戰當地民進籍現任立委鄭運鵬。于北辰上午表示，面對綠營已在選區展開拜票，在國民黨總統候選人未定前，藍營基層無法再等待，或坐等高層拉抬，他只能先行起跑，爭取支持，希望在藍營「艱困選區」取得與民進黨分庭抗禮的機會。

于北辰現任國民黨黃復興黨部黃國園黨部主委，轄管桃園地區退軍黨部，平日勤走基層經營，在當地軍眷圈子相當活躍，他並未選擇在平鎮一帶軍眷密集選區參選，而是決定在龜山、蘆竹、桃園等11里所在的桃園第一選區參選。

于北辰表示，國民黨桃園市黨部農曆春節前就曾調查轄內各選區參選意向，雖有袍澤建議有退將身份的他應在八德、平鎮、楊梅等軍眷密集的選區參選，但他思量作為黃國園黨部主委身份，應勇於挑戰「艱困選區」，不能「柿子挑軟的吃」，因此選擇有鄭運鵬在的第一選區參選。

于北辰說，國民黨總統候選人未定，面對綠營早已在選區展開組織動員，進行拜票活動，基層參選者無法再等待，必須先行發動造勢，這是他主動宣布參選的初衷。

面對于北辰宣布參選桃園市第一選區立委，國民黨桃園市黨部今天指出，26日將邀集所有有意參選立委的人共同協調。