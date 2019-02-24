洪案臨危授命帶動士氣 于北辰循韓國瑜模式參選立委

2019-02-24 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



國民黨籍桃園市黨部副主委、黃復興黨部黃國園黨部于北辰昨天透過臉書宣布參選桃園市第一選區立委。圖／截自于北辰臉書 分享 facebook 國民黨籍桃園市黨部副主委、黃復興黨部黃國園黨部于北辰昨天透過臉書宣布參選桃園市第一選區立委，挑戰現任民進黨立委鄭運鵬，包括國民黨市議員陳美梅弟弟陳文吉亦表達參選，為桃園市第一選區立委提前開打，于北辰今天上午表示，現在不明確表態不行，許多支持藍營者都希望藍營明顯改變，不希望永遠都是那些人在選，他是中生代，國民黨不能再回到眾星拱月時代，他他必須表參選，「決定當仁不讓，出來為大家服」，他將高雄市長韓國瑜模式帶職參選。

國民黨籍桃園市黨部副主委、黃復興黨部黃國園黨部于北辰昨天透過臉書宣布參選桃園市第一選區立委。圖／本報資料照片 分享 facebook 陸軍542旅前旅長于北辰在洪仲丘案時臨危受命，接下當時陸軍542旅長一職，迅速把部隊受創的士氣從谷底拉起，之後以健康為由報請退伍，時任總統的馬英九曾公開喊話慰勉肯定他的辛勞，都未留住他。他退伍後接任桃園地區黃國園黨部主委、又擔任國民黨桃園市黨部副主委一職至今，他的形象清新，沒有僚氣，尤其思慮、論述清楚，做事明快，頗受基層藍營支持好評。

于北辰表示，他當軍人沒有很有錢，決定出來為大家服務，會用不一樣的方式爭取大家認同，第一步的勇氣都做不到就不用談為民服務，因此決定了，也決定選第一選區，不去選比較好選的選區，他是軍系不選眷村多的選區，就是選擇挑戰，如果留在同溫層選還是什麼有勇氣、智慧，軍系主委是義務職，將與韓國瑜參選市長時，也擔任黨部主委一樣帶職參選方式。

鄭運鵬是目前桃園第一區立委，尋求連任，目前地方尚未傳出民進黨其他人士參選。于北辰、陳文吉相繼表態參選為第一選區立委選戰熱身。鄭運鵬表示，國民黨初選他給予尊重，但是桃園市政四年來改變很大，市政滿意度全國肯定，過去中央、地方無法配合的機捷通車、捷運綠線、棕線，如今都有具體進度，弊端也沒有了，鄭文燦市長四年多改變大，所有進步歸市民所有，也是與市長、立委到市議員一起達到的目標。