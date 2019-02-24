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蔡英文力挺 陽明山國家營地將交給童軍總會

2019-02-24 10:03聯合報 記者賴于榛╱即時報導

總統蔡英文（中）出席108年全國三五童軍節慶祝大會。記者賴于榛／攝
總統蔡英文（中）出席108年全國三五童軍節慶祝大會。記者賴于榛／攝
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確定競選連任的總統蔡英文頻跑活動，她今與基隆市長、中華民國童軍總會理事長林右昌共同出席108年三五童軍節慶祝大會暨頒獎典禮」。林右昌致詞時表示，由於總統蔡英文全力支持，陽明山童軍活動中心預計5月份完成「管變」回教育部，接著將由教育部委託童軍總會經營管理，我國童軍將會有真正屬於所有童軍伙伴的國家營地

林右昌指出，過去童軍沒有國家營地，但陽明山童軍活動中心是許多幹部受訓，國際友人參與活動的重要歷史場所，因此總會努力跟內政部還有教育部協調，加上總統全力支持，夢想在實現中，預計5月份完成「管變」回到教育部，接著由教育部委託中華民國童軍總會經營管理，今年開始童軍運動就將進入新的里程碑，會有真正屬於所有童軍伙伴的國家營地，「推手就是總統蔡英文。」

隨後抵達的蔡英文看起來神采奕奕，致詞前還笑著問大家要不要先坐下，她表示一早就看到全國各縣市的童軍代表，這就是童軍精神最好的表現，許多外縣市的夥伴更是昨天就開始坐車到台北，肯定童軍這次隊慶祝大會準備上群策群力。

蔡英文說，童軍是全球性的青少年教育組織，更是一種生活態度與思考方式，可以培養積極探索事件的能力，並透過團隊合作，奉獻自己、奉獻社會，尤其各種戶外活動的體驗能讓大家應變能力、挫折忍受力都提高，鍛鍊身心的方式可以培養積極性格，童軍未來一定是國家發展不可或缺的人才

蔡英文也不忘誇讚林右昌，她說，林右昌接任後去年成功舉辦11次全國大會，達1萬2千名童軍伙伴參與，更是順利爭取2021第27屆亞太區童軍領袖會議的主辦權等等，但這不只是林右昌的努力，也是全體的童軍伙伴的努力，今年童軍節慶祝將陸續展開，希望夥伴積極參與，把童軍伙伴的理想傳遞出去，帶來更多正面的影響。

總統蔡英文（右）與基隆市長林右昌（左）。記者賴于榛／攝
總統蔡英文（右）與基隆市長林右昌（左）。記者賴于榛／攝
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林右昌蔡英文教育部
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