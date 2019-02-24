林濁水：搞台獨又募兵制 始作俑者不是陳水扁？

2019-02-24 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 柯文哲日前拋出對募兵制質疑，認為「喊台獨卻取消徵兵制」，這是幹什麼？民進黨新系大老林濁水今天臉書提到，搞台獨又募兵制，最始作俑者不是陳水扁？錯誤既然「有源有頭」，最近柯又要見扁，不是該請扁出來，向大家說當年的錯害台灣，有多嚴重，對「又台獨又募」的荒唐事「從頭斷源」？

林濁水也向柯喊話，要他請扁出來向大家說當年的錯害台灣，有多嚴重，林表示，這既符合柯文哲理念，又對國有益，也讓扁免於歷史罪名。柯市長，「對的事，何妨做一做。」

林濁水提到，柯曾說「你以為我那麼聰明，會懂那個什麼募兵制、什麼徵兵制的問題，這是美國老大哥的意見」，國防部則回應「先進國家都採募兵制」，柯反駁「很不幸的，台灣不是美國，也不是英國等先進國家，狀態比較接近南韓和以色列。」林認為柯「說得好，又說『那有搞台獨又募兵制的』更一針見血。」

林表示，搞台獨又募兵制最使作俑者的不是陳水扁？馬只是跟著既有路徑走下去而巳。那麼錯誤既然「有源有頭」，最近柯文哲又要見陳水扁了，不是該請扁出來向大家說當年的錯害台灣有多嚴重，對「又台獨又募」的荒唐事「從頭斷源」？這既符合柯文哲理念，又對國有益也讓扁免於歷史罪名。柯市長，對的事，何妨做一做。