前陸軍542旅長于北辰 宣布參選桃園第一選區立委

2019-02-24 02:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國民黨籍的前陸軍542旅旅長于北辰昨天自行透過臉書網頁宣布，將參選桃園市第一選區立委，挑戰民進籍現任立委鄭運鵬。于北辰的決定有待國民黨協調與確認。

于北辰現任國民黨黃復興黨部黃國園黨部主委，轄管桃園地區退軍黨部，平日勤走基層經營，在當地軍眷圈子相當活躍，他並未選擇在平鎮一帶軍眷密集選區參選，而是決定在龜山、蘆竹、桃園等11里所在的桃園第一選區參選。

于北辰在「洪仲丘案」時臨危受命，接下案發的陸軍542旅長一職，迅速把部隊受創的士氣從谷底拉起，但不久就以健康為由報請退伍，時任總統的馬英九曾公開喊話慰勉肯定他的辛勞，都未留住他。退伍後他曾短暫在時任黨副主席陳鎮湘辦公室服務，在洪秀柱與吳敦義競爭黨主席時，轉投吳敦義旗下的軍系「奇策盟」，參與退軍組織動員工作。

國民黨主席之戰結束後，于北辰接任桃園地區黃國園黨部主委至今，由於形象清新，沒有僚氣，氣質與傳統退將有別，在基層服務頗獲好評。尤其他以「北極星說故事」為名開直播園地，講述部隊故事，點閱率不惡，頗有知名度，也成為退伍軍人意見領袖之一。