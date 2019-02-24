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終審判決若歧異 「大法庭」裁判

2019-02-24 01:56聯合報 記者王宏舜╱即時報導

司改國是會議結束後，明天將召開第三次半年進度報告，其中，終審法院7月將設「大法庭」統一法律見解，避免裁判歧異，是重大改革方案中「進度最快」的一項。判決見解不一，長居司法民怨前位，未來終審的判決需與大法庭的裁定一致，否則當事人可依法尋求救濟。

大法庭新制預計7月4日施行，檢、辯、學界都已有人蒐集不少最高法院過往判決、準備就見解不一的情況聲請大法庭開庭。其中，如前總統陳水扁、行政院前秘書長林益世被控貪汙案，究竟該採實質影響力說還是法定職權說；如趙建銘台開案內線交易的重大訊息成立時間點，長期以來因最高法院各庭曾出現不同見解，未來都可能成為被聲請交大法庭的案件。

司法院表示，大法庭是在最高法院、最高行政法院各審判庭外，另外設置專以統一見解為任務的裁判庭。現有審判庭受理上訴案件，評議前必須去查閱過去採為裁判基礎的法律問題，了解先前是否曾經做過裁判，如果審判庭評議後，見解和先前的裁判不同，必須徵詢其他庭意見，如確定見解不一，審判庭有義務將法律爭議提給大法庭裁判。

在這樣的設計下，每位終審法官都必須先了解並尊重先前的裁判，確保終審法院對相同的法律問題，採取一致的看法。舉例來說，以前曾發生國立大學教授接受科技部委託做研究，卻浮報費用，他們是否是刑法公務員身分，影響到該用貪汙治罪條例或是背信、詐欺來辦，此問題先前由最高法院刑事庭會議解決，類似爭議若延存至今，就應請大法庭裁判。

新修正的法院組織法也規定，大法庭裁判法律爭議，應行言詞辯論，讓當事人可以表達他的法律主張，換句話說，統一的法律見解是參酌過當事人意見而形成。

最高法院民事大法庭、刑事大法庭分由十一位法官組成，最高行政法院大法庭為九人。大法庭就提案的疑義，開言詞辯論庭後作出結論，不只審判庭必須依其見解裁判，往後再遇到相同法律爭議，如果不願採取相同的見解，有義務再提案請大法庭裁判，不能任意作出不同見解的判決。

司法院近來緊鑼密鼓與最高法院、最高行政法院開會，並在北中南東辦理說明會，也配合律師公會全國聯合會、台北律師公會辦律師教育訓練。

大法庭新制7月上路，陳水扁涉貪案究竟該採實質影響力說或法定職權說，未來可能被聲請...
大法庭新制7月上路，陳水扁涉貪案究竟該採實質影響力說或法定職權說，未來可能被聲請交大法庭統一見解。 圖／聯合報系資料照片
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司法院貪汙行政院
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