換取支持總統候選人 現任綠委恐須禮讓第三勢力

2019-02-24 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



三月十六日立委補選結束後，民進黨將展開區域立委提名作業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨去年九合一選舉失利，三月十六日立委補選結束後，民進黨將展開區域立委提名作業，據了解，下屆立委提名，民進黨預估在五月底、六月初完成提名，與其他第三勢力的協調將在黨內提名前，與黨內協調同步進行，不會先內後外。

選舉局勢嚴峻，但民進黨選舉辦法沒明文規定「現任者優先」。黨內人士則直言，明年立委選舉預期「無效選票」會變多，民進黨很有可能須有現任立委禮讓第三勢力的心理準備，以此作為雙方合作條件，避免非國民黨陣營互打，換取第三勢力支持民進黨的總統候選人。

民進黨人士指出，在二○一六年情勢正好時，民進黨選擇禮讓，導致民進黨總席次減少，但禮讓的選區卻也無法當選，下屆情勢正好相反，民進黨要保住區域的五十席，情勢更需要和非國民黨的第三勢力合作，若談不好雙方都選，等於票浪費掉，反之，如果可以有效提名，才有保住多數席次的可能。

不過，民進黨哪些現任立委要有禮讓第三勢力的心理準備？黨內人士表示，這將是民進黨此次立委提名作業的深水區，即使符合這樣條件的選區也許不多，但必須步步為營，才不會一個不慎影響整盤局。

去年九合一選舉，民進黨輸掉高雄市長，原先的鐵票區風雲變色。黨內人士預估，高雄九席立委減少一席之後，民進黨可能會掉二到三席，新北市也有類似情況，台中也可能會有去年選後效應產生，桃園及台南也有鬆動的可能。

黨內坦言，明年選舉，如果總統選情拉不起來，立委選舉自然也會受到波及。不過，民進黨也不是只剩下悲觀。黨內人士指出，以往不敢選的高雄、台南，如今變成人滿為患，但候選人條件還是最重要因素，國民黨各縣市的執政成績若拿不出來，鹿死誰手，還很難說。