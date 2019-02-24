高雄2020立委選舉 國民黨老將新秀擠爆

2019-02-24 00:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



二○二○年立委選舉，韓流大本營高雄市競爭尤其激烈，老將新秀恐爭破頭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

九合一選舉大勝，二○二○年立委選舉，國民黨目標取得國會過半席次，不過在傳統優勢及有勝選希望的選區，黨內初選群雄並起，韓流大本營高雄市競爭尤其激烈，老將新秀恐爭破頭，初選「黨內互打」勢不可免，黨內已有人提醒初選競爭不要「殺過頭」，以免重蹈分裂敗選的覆轍。

國民黨的二○二○立委提名作業要點，最快周一中央工作會議將正式通過，初選機制將採三成黨員投票及七成民調，若有二分之一以上登記參選人同意，得採全民調。至於日前中常會超過廿位常委連署提案，要求無國民黨參選的選區才得與友黨或無黨人士協調共推人選，被認為針對新黨台北市議員潘懷宗。但黨內人士強調提案不會被採納，「立委提名仍將保留與新黨、甚至無黨參選人合作的空間」。

二○一六年高雄市立委選舉，國民黨推出年輕市議員刺客參選，結果仍是全軍覆沒。去年高雄市長選舉韓國瑜翻轉獲勝，過去被視為立委一級艱困戰區的高雄市，有意參選者包括現任不分區立委、前任立委、剛就任的年輕市議員、前任老議員等，甚至有被認為是立法院前院長王金平人馬的農會系統，堪稱老將新秀、群雄並起。

在優勢選區的高雄左楠，不分區立委黃昭順挾高知名度參選，但前立委張顯耀回鍋的可能一直沒有排除。在鼓山、新興、苓雅及前金選區，黨內競爭大爆炸，除了市議員蔡金晏、陳美雅、黃紹庭，還有前立委羅世雄和前議員，連前立委林國正都遷戶籍，甚至傳出前立委邱毅要參選，農會系統也要爭。

即使在艱困的岡山、小港及旗山，也都有議員及年輕參選人要出來挑戰民進黨現任立委，包括副議長陸淑美的女兒黃韻涵，目前只有民進黨立委林岱樺的選區尚未傳出有強力挑戰者。

在一級戰區新北市，面對民進黨重兵布防，國民黨則推強將反攻，不分區立委柯志恩已獲前立委江惠貞同意輔選，將投入板橋區對決民進黨的羅致政，前台北縣長周錫瑋更是活棋，不排除在中和或土城區參選立委。前立委吳育昇、盧嘉辰、黃志雄、李嘉進都將捲土重來再戰立委，而前主席洪秀柱和中央委員連勝文在汐止區各推人參選，黨內競爭同樣激烈。