蔡英文總統接受CNN專訪 八項重點出爐

蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，完整的專訪影片在昨天傍晚首度播出，總統府今天在總統臉書分享專訪影片，也在臉書的照片及內文附上網址，提供各界觀賞，臉書內文也整理訪問中的八項重點。照片翻攝自總統臉書。 分享 facebook

蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，稍早她透過臉書，節錄訪問中的八個重點，分別是面對中國威脅時的態度、假訊息、華為問題、赴美國國會演講及女性領導人身分等問題，同時在專訪影片中，還有蔡總統帶著CNN記者到西門町拚觀光的畫面。

蔡總統專訪完整影片在昨天傍晚首度播出，總統府今天在總統臉書分享專訪影片，也在臉書的照片及內文附上網址，提供各界觀賞。

以下是蔡總統臉書全文：

我接受美國CNN《Talk Asia》專訪，談到面對中國威脅時的態度、華為問題，也談到台美關係等議題，CNN則特別對我的女性領導人身分，提出問題。

以下是專訪 #八大重點，大家可以先看。30分鐘的完整影片其實很精采，還有我帶CNN去西門町拚觀光的畫面，不要錯過！

一、台灣擁有非常好的民主！從安全、從產業、從民主的發展來講，台灣對世界是非常有意義的。面對中國威脅的不只是台灣，而是全世界，我們希望周邊以及理念相同的國家，一起來支援台灣。

二、必須增加中國對台使用武力的政治成本，因為政治成本太高的話，中國的領導人也不會貿然進行攻擊。

三、防止假訊息需要跨國合作，我們也正和其他國家討論作，共同遏止假訊息。面對來自境外的網軍與假訊息攻擊，我們會強化法律結構來管理，也強化政府澄清這些假訊息的能量。

四、限用華為產品以政府機關及高敏感性機構為主，處理華為這件事情，我們會採取一個非常謹慎的態度。

五、假如受邀至美國國會演講，會以台灣利益及區域穩定為考量。

六、女性，不應該被限制，而女性可以達到的，是沒有限制的。台灣有華人社會可貴的民主，更產生了女性的總統，對民主發展來說，意義重大。

七、若說在執政的前一年半有何遺憾，就是我應該多更多時間與人民面對面，拉近彼此距離。

八、任何一位現任的總統自然會想為國家做更多事，實現自己的政策目標，當然也希望未來的四年能夠繼續帶領國家完成使命。

主持人Matt Rivers問我是否尋求2020年連任，我說是的！而且對勝選有信心。