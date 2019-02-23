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盧秀燕批失言 蘇貞昌：只有一支掃帚 我也會跟敵人周旋

2019-02-23 18:23聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院蘇貞昌昨天立法院答詢提及，若兩岸開打，「有隻掃把，我都拿起來，絕不投降！」台中市長盧秀燕上午批評蘇貞昌說要拿掃帚奮勇抗敵，搞得人心惶惶，是嚴重的失言，「這是何等笑話？」但蘇貞昌今天傍晚在臉書重申，「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」

蘇貞昌臉書貼出昨天在立法院回答立委賴士葆質詢的片段。賴士葆詢問，如果兩岸打起來，院長要不要把槍扛起來，站到第一線？蘇貞昌答覆，如果有什麼，什麼都會拿起來，「就像當年英國民眾說，有隻掃把，我都拿起來，絕不投降！」

蘇貞昌在臉書表示，「我們的國家擁有現在的民主生活，是幾個世代的人奮鬥的結果，我們有責任世世代代傳承下去」。

「身為一個台灣人，我有一顆保護國家的決心，就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」蘇貞昌說，「要讓敵人知道，要攻打台灣就要付出代價，因為台灣人不是被嚇大的」。

盧秀燕今天參加台中市太平區新高國小新設校舍興建工程時表示，很多中部民眾聽到最近中央的發言都非常擔心，都覺得戰爭要爆發，一下總統講若兩岸戰爭爆發可以撐多久，一下行政院長蘇貞昌又說若兩岸開打，拿掃帚奮勇抗敵，搞得人心惶惶。她認為，總統、行政院長的言論「這是何等笑話？」「嚴重的失言」。

行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
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