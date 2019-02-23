盧秀燕批失言 蘇貞昌：只有一支掃帚 我也會跟敵人周旋

2019-02-23 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌昨天立法院答詢提及，若兩岸開打，「有隻掃把，我都拿起來，絕不投降！」台中市長盧秀燕上午批評蘇貞昌說要拿掃帚奮勇抗敵，搞得人心惶惶，是嚴重的失言，「這是何等笑話？」但蘇貞昌今天傍晚在臉書重申，「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」

蘇貞昌臉書貼出昨天在立法院回答立委賴士葆質詢的片段。賴士葆詢問，如果兩岸打起來，院長要不要把槍扛起來，站到第一線？蘇貞昌答覆，如果有什麼，什麼都會拿起來，「就像當年英國民眾說，有隻掃把，我都拿起來，絕不投降！」

蘇貞昌在臉書表示，「我們的國家擁有現在的民主生活，是幾個世代的人奮鬥的結果，我們有責任世世代代傳承下去」。

「身為一個台灣人，我有一顆保護國家的決心，就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」蘇貞昌說，「要讓敵人知道，要攻打台灣就要付出代價，因為台灣人不是被嚇大的」。