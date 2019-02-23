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鄭世維造勢大會 韓國瑜到場寸步難行

2019-02-23 17:39聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維今天在三重體育場旁舉辦造勢大會，現場湧入上萬支持民眾，當高雄市長韓國瑜在五點左右到達現場時，立即被擁入的民眾團團圍住，即便警方動員大批人力，還有韓國瑜護衛隊幫忙開道，但韓國瑜依舊是寸步難行；而隨後到場的台中市長盧秀燕也在警方人牆開道下才走進會場上到舞台。

國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維今天在三重體育場旁舉辦造勢大會，現場湧入上萬...
國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維今天在三重體育場旁舉辦造勢大會，現場湧入上萬支持民眾。記者杜建重／攝影
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國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維今天在三重體育場旁舉辦造勢大會，現場湧入上萬...
國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維今天在三重體育場旁舉辦造勢大會，現場湧入上萬支持民眾。記者杜建重／攝影
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鄭世維造勢大會現場湧入上萬支持民眾，當高雄市長韓國瑜在五點左右到達現場寸步難行，...
鄭世維造勢大會現場湧入上萬支持民眾，當高雄市長韓國瑜在五點左右到達現場寸步難行，一旁的記者受不了推擠，被擠到哇哇大叫。記者杜建重／攝影
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國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維今天在三重體育場旁舉辦造勢大會，現場湧入上萬...
國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維今天在三重體育場旁舉辦造勢大會，現場湧入上萬支持民眾，韓國瑜在五點左右到達現場時，立即被擁入的民眾團團圍住寸步難行。記者杜建重／攝影
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國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維今天在三重體育場旁舉辦造勢大會，台中市長盧秀...
國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維今天在三重體育場旁舉辦造勢大會，台中市長盧秀燕在警方人牆開道下才走進會場。記者杜建重／攝影
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國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維今天在三重體育場旁舉辦造勢大會，高雄市長韓國...
國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維今天在三重體育場旁舉辦造勢大會，高雄市長韓國瑜在五點左右到達現場時，立即被擁入的民眾團團圍住。記者杜建重／攝影
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鄭世維造勢大會現場湧入上萬支持民眾，韓國瑜到達現場卻寸步難行。記者杜建重／攝影
鄭世維造勢大會現場湧入上萬支持民眾，韓國瑜到達現場卻寸步難行。記者杜建重／攝影
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