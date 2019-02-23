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府發言人酸韓「喝醉土包子」林濁水：犯不著由府講

2019-02-23 15:25聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

總統府發言人黃重諺日前針對高雄市長韓國瑜在酒吧直播，在臉書發文直指是「喝醉的土包子」。總統蔡英文日後被問到這件事，撇清說該話是黃重諺所說，蔡總統認為黃會做一個適當處理。對此，民進黨前立委林濁水今臉書發文指出，此話犯不著由總統府講。

林濁水說，喝醉酒的土包子。這話儘管嗆辣唯恐落於人後的名嘴都噤口，但還是犯不著由總統府講。

民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照
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總統府發言人林濁水黃重諺
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