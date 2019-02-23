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和平協議洪慈庸補兩QA 網友：突破盲點

2019-02-23 15:09聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

國民黨主席吳敦義所提的「兩岸和平協議」，近日引發熱議。國民黨KMT臉書粉絲專頁日前更貼出5點Q&A，引起網友蓋千樓留言撻伐。時代力量立委洪慈庸今臉書發文針對國民黨所提的五題Q&A，「幫補」了兩題，直指國民黨迴避這關鍵的兩題，發文一出也更引發網友按讚留言，直稱「突破盲點！」

洪慈庸表示，國民黨的5點QA迴避了2個題目「很關鍵，我幫補」，第一，「請問和平協議屬於中國國內法範疇嗎？」答案是「是。簽了就是認定台灣是中國一部分。」第二，「西藏與新疆『和平解放』換來了什麼？」答案是「集中營、文化清洗、宗教打壓、軍事鎮壓、流亡政府…等等」。

洪慈庸更妙提舉例「就像太陽餅裡沒有太陽」，和平協議裡也絕對沒有和平。她也指出，國民黨政治人物不斷跳針「和平」這個字眼，只是文字遊戲，但騙不了台灣人跟著獻頭。

洪慈庸突破盲點的發文引來許多網友熱議。有網友說，「若真要和平，哪還需要簽和平協議？掛羊頭賣狗肉」；也有網友說，「絲毫有愛台灣的站出來，國民黨現在要急統，所以要讓國民黨大敗，請各位發揮影響力開始拉親友票，因為蔡總統現在名調低。若是國民黨當選=共產黨當選。」；更有網友說，「簽這個幹嘛呢？要和平，那中國自己宣布接下來N年內不以武力侵犯台灣不就好了嗎？」

時代力量立委洪慈庸。圖／聯合報系資料照
時代力量立委洪慈庸。圖／聯合報系資料照
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國民黨洪慈庸兩岸關係時代力量
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