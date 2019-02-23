和平協議洪慈庸補兩QA 網友：突破盲點

2019-02-23 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義所提的「兩岸和平協議」，近日引發熱議。國民黨KMT臉書粉絲專頁日前更貼出5點Q&A，引起網友蓋千樓留言撻伐。時代力量立委洪慈庸今臉書發文針對國民黨所提的五題Q&A，「幫補」了兩題，直指國民黨迴避這關鍵的兩題，發文一出也更引發網友按讚留言，直稱「突破盲點！」

洪慈庸表示，國民黨的5點QA迴避了2個題目「很關鍵，我幫補」，第一，「請問和平協議屬於中國國內法範疇嗎？」答案是「是。簽了就是認定台灣是中國一部分。」第二，「西藏與新疆『和平解放』換來了什麼？」答案是「集中營、文化清洗、宗教打壓、軍事鎮壓、流亡政府…等等」。

洪慈庸更妙提舉例「就像太陽餅裡沒有太陽」，和平協議裡也絕對沒有和平。她也指出，國民黨政治人物不斷跳針「和平」這個字眼，只是文字遊戲，但騙不了台灣人跟著獻頭。