親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農產國家隊搶單
2020誰來選總統
交通建設卡藍？
六都市長拚市政
蔣介石像被破壞
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

傳河北1.5萬頭豬染非洲豬瘟暴斃 中共撲殺封鎖消息

「韓流」無法擋 鄭世維造勢還未開場估已破5000人

和平協議再駁火 國民黨：李登輝、陳水扁都曾主張

2019-02-23 15:07聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨主席吳敦義拋出兩岸和平協議議題遭綠營攻擊，國民黨今天強調，事實上，在李登輝、陳水扁前總統時期都有相關主張，儘管名稱略有不同，內涵精神卻極為類似，都是要藉此謀求兩岸和平穩定，顯然兩岸和平協議是不分藍綠共同都有的主張，呼籲民進黨不要昨是今非、自打嘴巴。

國民黨說明，在李登輝及陳水扁前總統時期，都有與對岸簽署和平協議（定）的類似主張：李前總統在民國85年2月23日舉行的中外記者會上即曾明白表示，兩岸目前首先要做的就是「和平協定」，然後才會推動三通以及兩岸領導人互訪。

此外，陳水扁前總統在民國93年2月3日的總統府中外記者會中，也曾提出由兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，依循「和平原則」及「建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係和防止軍事衝突」等議題，進行正式談判。

對於行政院長蘇貞昌舉二戰例子，指英國當年跟納粹德國簽和平協議，最後卻換得戰爭，國民黨反駁，陳前總統當年提出兩岸協議主張時，也以歷史經驗為例，指在因主權問題引發衝突的中東，以色列與埃及、約旦都曾簽署和平協定等，陳前總統以此佐證和平協議的必要。因此，希望蘇院長在發言前能先請教一下陳前總統，不要老是黨內互打、自相矛盾。

國民黨強調，李扁兩位前總統都主張與對岸簽訂協議（定）以謀求兩岸和平，國民黨馬前總統執政八年期間，更以積極作為維持兩岸和平穩定發展。事實證明，兩岸和平協議本身就是長期以來藍綠都曾有的共同主張，民進黨人士連日來不斷的扭曲汙衊，甚至誣指和平協議為投降協議等，只凸顯了民進黨兩套標準。

前總統李登輝。聯合報資料照
前總統李登輝。聯合報資料照
分享

國民黨民進黨陳水扁兩岸關係
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

和平協議洪慈庸補兩QA 網友：突破盲點

2019-02-23 15:09

【重磅快評】「孤立無援」 蔡英文不告訴你的真實版本

2019-02-23 13:44

「清」流抗「韓」流？ 賴清德：民進黨須戒慎恐懼

2019-02-23 13:31

立院召委選舉 兩岸、公投法成藍綠主戰場

2019-02-23 13:18

林昶佐版同婚專法立委連署達門檻 是否提案再考量

2019-02-23 13:15

鬆綁！未領身分證陸配 可考4國家證照

2019-02-23 13:15

放寬陸配國考 藍委：陸委會只給小恩小惠

2019-02-23 13:12

【重磅快評】平台只是民進黨的一塊遮羞布

2019-02-23 12:10

蟬聯召委 高金素梅：優先建構原住民完整教育體系

2019-02-23 12:01

公投法修法 綠擬先開公聽會再提黨團版草案

2019-02-23 12:00

陸委會修法再放寬陸配限制 林麗蟬：選舉到了做業績

2019-02-23 11:48

陸委會預告修法 放寬長期居留陸配旅遊、保險考試

2019-02-23 11:48

立院召委綠拿10席在野6席 兩岸修法將成主戰場

2019-02-23 11:25

總統御醫林義鈜與柯P台大瑜亮 宣布參選台中立委

2019-02-23 09:17

【重磅快評】智多星能解開台日關係的三個死結嗎？

2019-02-23 09:10

參加聖露西亞慶典 蘇嘉全：合作交流穩固邦誼

2019-02-23 09:03

高雄包子、台北猴子…挨罵的藝術 福祿猴跟韓國瑜最懂

2019-02-23 09:00

赴美國會演講？ 蔡總統：須考量三角度

2019-02-23 00:17

保台防護網 國安人事調動

2019-02-23 00:13

加碼拚選舉？ 綠委要老農津貼按GDP調 蘇揆說可研義

2019-02-23 00:07

柯扁3月1日見面遭許多阿扁們反對 陳水扁籲：愛與包容

2019-02-23 00:04

高俊明追思會 綠多人出席

2019-02-22 23:38

新北第12選區立委選戰／簡榮宗參選 爭取國民黨內出線

2019-02-22 23:08

「智多星」葉國興精通多國語 重返江湖只為台灣

2019-02-22 22:38

中央「卡」韓國瑜？吳敦義：把高雄矮化了不是好事情

2019-02-22 22:34

接國安會副秘 葉國興：敵人跑到國內局勢險峻

2019-02-22 22:22

蔡英文要葉國興協助她 建構元旦宣示的三道防護網

2019-02-22 21:52

若美邀請到美國國會演說？蔡總統考慮三個角度

2019-02-22 21:29

蔡總統：去年選舉結果 不能解釋為對中態度改變

2019-02-22 21:28

若中國犯台 蔡總統：承受首波攻擊後 盼周邊各國支援台灣

2019-02-22 21:26

張花冠：慎重考慮選立委 花文恩怨競爭「待下回分解」

2019-02-22 21:03

罵韓又邀韓 黃子哲：精神錯亂的民進黨

2019-02-22 20:17

選舉訴訟再出招 丁守中要查1563投開票所主任LINE對話

2019-02-22 20:12

民進黨嘉縣黨部執委會同意退黨 林國慶：補開2槍凌遲我

2019-02-22 19:40

簽兩岸和平協議？歐議員：台灣未來應由台灣人民決定

2019-02-22 19:36

鄭麗君夢想 打造華語系的世界性公媒

2019-02-22 19:15

【重磅快評】神隱兩天的賴清德 何不宣示效忠蔡英文？

2019-02-22 19:03

獨派大老高俊明家屬拒蔡總統褒揚令？王定宇斥造謠

2019-02-22 18:44

國安人事調整 葉國興出任國安會副秘書長

2019-02-22 18:36
看更多

熱門文章

遭段宜康痛罵 謝龍介重砲回應：戶籍遷來麻豆我等你

2019-02-22 16:28

谷哥3D地圖阻礙國軍戰力防護 國防部8天讓它破功

2019-02-23 04:57

選舉訴訟再出招 丁守中要查1563投開票所主任LINE對話

2019-02-22 20:12

鋸蔣銅像挨告 許哲榕：遺憾政大選擇修復威權象徵

2019-02-22 15:56

若中國犯台 蔡總統：承受首波攻擊後 盼周邊各國支援台灣

2019-02-22 21:26

獨╱黃昭堂雕像被潑紅漆 民眾：其人之道還治其人之身

2019-02-23 11:46

談韓國瑜爆紅原因 高嘉瑜一番話笑翻全場

2019-02-23 12:09

苦苓點14謊言 孫大千酸：沒韓國瑜靠什麼揚名立萬

2019-02-23 08:54

「韓流」無法擋 鄭世維造勢還未開場估已破5000人

2019-02-23 14:18

韓國瑜接受國際媒體訪問 碰到這題還是閃

2019-02-22 22:45

美軍示警汰除AH-1W 陸軍搶訂料件避免斷貨

2019-02-23 01:51

段宜康砲打謝龍介 羅智強：「宜康不出，誰與爭豬？」

2019-02-22 20:03

柯侯會破局 侯友宜腰傷無法前來

2019-02-23 08:43

選定了？ 柯文哲LINE帳號「KP2020」

2019-02-23 11:34

日經新聞：韓國瑜稱與對岸和平談判「無可避免」

2019-02-22 23:28

閉館也難和平！每年快到這天...斬首斷腳凶案不斷

2019-02-23 08:00

高雄包子、台北猴子…挨罵的藝術 福祿猴跟韓國瑜最懂

2019-02-23 09:00

新聞眼／台農發業績說不出口… 組國家隊能救外銷？

2019-02-23 00:44

農委會組國家隊搶單 韓國瑜批疊床架屋

2019-02-22 23:58

罵韓又邀韓 黃子哲：精神錯亂的民進黨

2019-02-22 20:17

台大生斷蔣銅像 政大提告 促轉會這樣說…

2019-02-22 23:43

鬆口選總統「時機到了」 王金平：不會找韓國瑜當嘉賓

2019-02-22 20:32

對手明找「三子」颳韓流 余天：一直很緊張、很害怕

2019-02-22 21:54

謝龍介剛當議員就換區選立委 賴清德：選民情何以堪

2019-02-23 11:37

【重磅快評】平台只是民進黨的一塊遮羞布

2019-02-23 12:10

【重磅快評】「孤立無援」 蔡英文不告訴你的真實版本

2019-02-23 13:44

柯扁3月1日見面遭許多阿扁們反對 陳水扁籲：愛與包容

2019-02-23 00:04

郁慕明點名陳明通：說清楚原話 看看誰以身試法？

2019-02-22 16:50

評╱台南「祖母綠」選區恐翻盤？謝龍介郭國文拚了

2019-02-23 10:54

低估發電量是因經濟成長超預期！台大醫：別再硬拗了

2019-02-22 16:08

【重磅快評】神隱兩天的賴清德 何不宣示效忠蔡英文？

2019-02-22 19:03

民進黨嘉縣黨部執委會同意退黨 林國慶：補開2槍凌遲我

2019-02-22 19:40

韓國瑜受歡迎 高嘉瑜：中年失業又大爆發 禿子比太陽亮

2019-02-23 11:34

台灣同婚專法亞洲首見 外媒這樣看

2019-02-22 20:51

「智多星」葉國興精通多國語 重返江湖只為台灣

2019-02-22 22:38

總統御醫林義鈜與柯P台大瑜亮 宣布參選台中立委

2019-02-23 09:17

【重磅快評】除了髮型之外 蘇院長可等於邱吉爾？

2019-02-22 16:05

南沙太平島首度眷探 官兵想家不再只望向北方

2019-02-23 08:05

「徵召不是假議題！」吳敦義：初選不可能全民調

2019-02-22 23:47

和侯友宜是好朋友？ 柯文哲：你們不懂

2019-02-23 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top