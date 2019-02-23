和平協議再駁火 國民黨：李登輝、陳水扁都曾主張

2019-02-23 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義拋出兩岸和平協議議題遭綠營攻擊，國民黨今天強調，事實上，在李登輝、陳水扁前總統時期都有相關主張，儘管名稱略有不同，內涵精神卻極為類似，都是要藉此謀求兩岸和平穩定，顯然兩岸和平協議是不分藍綠共同都有的主張，呼籲民進黨不要昨是今非、自打嘴巴。

國民黨說明，在李登輝及陳水扁前總統時期，都有與對岸簽署和平協議（定）的類似主張：李前總統在民國85年2月23日舉行的中外記者會上即曾明白表示，兩岸目前首先要做的就是「和平協定」，然後才會推動三通以及兩岸領導人互訪。

此外，陳水扁前總統在民國93年2月3日的總統府中外記者會中，也曾提出由兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，依循「和平原則」及「建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係和防止軍事衝突」等議題，進行正式談判。

對於行政院長蘇貞昌舉二戰例子，指英國當年跟納粹德國簽和平協議，最後卻換得戰爭，國民黨反駁，陳前總統當年提出兩岸協議主張時，也以歷史經驗為例，指在因主權問題引發衝突的中東，以色列與埃及、約旦都曾簽署和平協定等，陳前總統以此佐證和平協議的必要。因此，希望蘇院長在發言前能先請教一下陳前總統，不要老是黨內互打、自相矛盾。

國民黨強調，李扁兩位前總統都主張與對岸簽訂協議（定）以謀求兩岸和平，國民黨馬前總統執政八年期間，更以積極作為維持兩岸和平穩定發展。事實證明，兩岸和平協議本身就是長期以來藍綠都曾有的共同主張，民進黨人士連日來不斷的扭曲汙衊，甚至誣指和平協議為投降協議等，只凸顯了民進黨兩套標準。