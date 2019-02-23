【重磅快評】「孤立無援」 蔡英文不告訴你的真實版本

2019-02-23 13:44 聯合報 主筆室



蔡英文日前接受CNN專訪，台灣承受第一波攻擊的防衛能量是有的，在第一波的攻擊之後，反倒是中國必須要去承受後面的國際壓力，及對自己的經濟跟其他層面的打擊。本報資料照片 分享 facebook 蔡英文日前接受CNN專訪內容昨播出，關於如果中國入侵，是否期望美國介入的問題？蔡英文答說，台灣承受第一波攻擊的防衛能量是有的，然後她即誇口，在第一波的攻擊之後，反倒是中國必須要去承受後面的國際壓力，及對自己的經濟跟其他層面的打擊。

蔡英文劃了一條直線，呈現出她的思考是線性的，亦即：中共攻擊→台灣挺住第一波攻勢→國際馳援→中共面臨國際壓力與經濟打擊→台灣解危。這是她晚上作過的美夢，還是一廂情願？

她說，中共一旦入侵，大家一定會問，明天是哪一個國家（會受到入侵）？然後很多周邊國家跟理念相同國家，就會一起支援台灣，守住台灣這個攸關安全、產業與民主自由的地方。其中「周邊國家」與「理念相同國家」，說的無非就是日本與美國。

蔡英文說，這不是只是一個單純台灣受到攻擊的事情，它是一個中國展現出一種意志：不惜以武力來擴充它的影響力的一種意志。而這個意志會使得整個區域、甚或是全球都受到危害與牽連，於是，為了不讓此一後果發生，國際的支援就必然抵臨台灣！

這裡頭完全缺乏科學、縝密的軍力評估與計算，更把所謂「其他國家」的民意視為無物！

首先論軍力，台灣當然不會虛弱地承受不住第一波的猛烈攻擊，然而，國軍戰鬥意志卻可能十分脆弱。以長年追蹤台灣民眾對戰爭態度的美國杜克大學的民調顯示，台灣20到29歲的年輕人，當兩岸爆發戰爭時，只有9.8%願意積極奮抗，各有33%左右年輕人選擇逆來順受或投降逃跑。第一波攻擊之後，如果人心早已分崩離析，還需要第二波攻擊嗎？

其次，關於其他國家的支援，先不論其他，最可能支援應只有美國，但美國的宣戰權卻不在總統，而在國會。縱使過去波灣、阿富汗等多次戰爭，美國總統都未經國會即出兵，但很難想像面對軍力已是世界第二的中國，美國總統會不顧國會反對，魯莽地派出軍隊，美國的民眾反對美軍為台而戰，早已經是一種學術常識；而國會就算最終也不顧美民意，願意授權總統出兵，可能第二波攻擊都已經結束，解放軍已然進入台北。