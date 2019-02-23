「清」流抗「韓」流？ 賴清德：民進黨須戒慎恐懼

2019-02-23 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



賴清德今天上午陪同余天掃街，婆婆媽媽熱情地上前要求合照。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook 新北市三重區立委補選藍綠參選人鄭世維、余天今天分別請出高雄市長韓國瑜、行政院前院長賴清德輔選，引發外界關注。對於「韓流」衝擊立委輔選，賴清德說，去年國民黨大勝後，其市長、立委人氣很高，這就是民進黨必須戒慎恐懼、嚴正以待，「我個人也好或任何一個輔選人也好，我們都只是輔選的角色」，努力面對贏得選民的支持才最重要。

賴清德今天上午陪同余天進行市場掃街，他表示，國民黨去年後聲勢大漲，直轄市長人氣也很高，能抗住國民黨的氣勢的就是三重的市民，希望大家一定要出來投票、支持余天，這場選舉對民進黨非常重要，希望這次從新北市的余天到彰化、台南，每場都能贏，讓民進黨重新得到信任。

對於台北市長柯文哲有意要幫余天站台，賴清德說，余天身為參選人最重要是能高票當選，這次選舉白色力量沒有推出任何人，如果余天可以得到民進黨跟白色力量以及三重民眾的支持，對補選會是非常大的助益。